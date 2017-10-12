Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»

Нападки украинских политиков на президента Чехии Милоша Земана являются криком из пещеры неандертальцев. С таким заявлением выступил официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек, передает в четверг, 12 октября, ТАСС.

«Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента [Чехии] считаю криком из пещеры неандертальцев. Им не место в современной Европе», — подчеркнул Овчачек. Он также назвал высказывания ряда представителей Киева «абсолютно недопустимыми».

Ранее в тот же день глава украинского кабмина Владимир Гройсман, комментируя слова Земана о том, что потеря Украиной Крыма является «завершенным делом», заявил, что «здоровый человек никогда такого не заявит». «А психически больной — возможно», — добавил Гройсман.

Во вторник, 10 октября, возмущение словами чешского президента выразили депутаты Верховной Рады. В частности, представитель фракции «Батькивщины» Леонид Емец назвал политика "падлюкой". Внефракционный депутат Борислав Береза написал в соцсети, что Земан — феерический мерзавец. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко посчитала слова чешского политика чудовищно циничными.

Также во вторник Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — отметил он. Чешский президент выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву.