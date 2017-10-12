Глава Госжилинспекции отсудил у пенсионерки 10 тысяч рублей за распространение видео

Невский районный суд удовлетворил иск главы петербургской жилищной инспекции Владимира Зябко к активистке группы «ЖКХ: объединение советов домов и собственников» Марине Мачневой. Он требовал 10 тысяч рублей за то, что она выложила в сеть видео с ним, покидающим рабочее место.

О том, что суд полностью удовлетворил требования истца, 12 октября «Фонтанке» рассказали представители «Команды 29», которые представляли Марину Мачневу. По их словам, они намерены подавать апелляцию, так как создается очень опасный прецедент. «Мы считаем, что у граждан есть право выкладывать в интернет видео, где фигурирует чиновник при исполнении им служебных обязанностей, – подчеркнули в организации. – Как правило, такие съемки проводят не из праздного интереса, а в целях осуществления общественного контроля. Этим решением суда гражданам фактически бьют по рукам и сообщают, что за проведение такого контроля придется заплатить». Статья 152.1 ГК запрещает распространять изображение человека без его согласия за исключением нескольких случаев — в частности, если преследуется некий общественный интерес. Именно на последний пункт и упирали защитники Мачневой.

Владимир Зябко подал в суд в мае 2017 года. Как следует из искового заявления, 12 декабря 2016 года Мачнева пришла на прием к Зябко, причем вела видеозапись, что регламентом приема граждан не предусмотрено. Спустя неделю Мачнева разместила видео в социальной сети «ВКонтакте», а также снабдила его комментарием о том, что глава ГЖИ не соблюдает график приема и покидает рабочий кабинет намного раньше указанного в расписании времени. Глава инспекции требовал взыскать с женщины 1 млн рублей (сумму, согласно иску, нужно перевести в детский дом), однако затем снизил её до 10 тысяч.