Президент США подписал указ, который сворачивает Obamacare
Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 октября, подписал исполнительный указ по реформе здравоохранения, который начинает процесс сворачивания программы реформ Барака Обамы, известной как Obamacare.
"Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare", — сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.
Он отметил, что новые меры "не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов". Выступление Трампа транслировал телеканал CNN.
Трамп пообещал, что американские страховые компании смогут предоставлять клиентам краткосрочные медстраховки.
Источник: РИА Новости
Справка:
В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли. Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП.