Еще
19:41 12.10.2017
Пришлите свою новость!
19:40
Прокуратура внесла представление в адрес главы ЗаКСа Вячеслава Макарова
19:35
«Фонтанка» за 60 секунд — 12 октября
19:32
Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»
19:28
Террорист из Турку направлен на психиатрическую экспертизу
19:18
Глава Госжилинспекции отсудил у пенсионерки 10 тысяч рублей за распространение видео
19:13
Итальянка через суд добилась оплаты больничного по уходу за собакой
19:06
Президент США подписал указ, который сворачивает Obamacare
18:56
Движение по 14-15-й линии на Васильевском полностью перекроют на день
18:35
КНДР признала Крым российским
18:25
МИД РФ: Вашингтон сознательно рушит отношения с Москвой
18:13
Сдан долгострой на улице Черняховского
18:00
Больше 2 тысяч петербуржцев захотели в кремлёвские "Лидеры России"
17:51
На юге Финляндии нашли спасательный круг c затонувшего в 1994 году парома "Эстония"
17:44
РАД продал часть здания «Ростелекома» на Почтамтской за 40,6 млн
17:40
В ЦПКиО готовятся высадить черные тюльпаны к весне
17:31
Правительство РФ утвердило Фонд защиты прав дольщиков
17:16
Полиция в Петербурге пришла в очередной янтарный магазин с китайскими собственниками
17:13
Свалка в 1,5 гектара в Горелово обернулась уголовным делом
17:09
Потративший деньги Арктического щита на личную баню бизнесмен из Петербурга приговорен к двум годам
17:00
Россия заметно увеличила внешний долг
16:56
«Звездную» открыли через час
16:56
Международные резервы России за неделю сократились на $ 700 млн
16:39
США выходят из ЮНЕСКО
16:30
В Петербурге разрабатывают новые программы скрининга рака
16:24
Ленобласть рискует остаться без волосовской картошки
16:17
Лавров высказался по поводу выхода США из ядерной сделки с Ираном
16:14
Шлосберг объявил, что поборется за кресло губернатора Псковской области
16:10
Проект закона о волонтёрстве вынесен на общественное обсуждение
15:57
Метро "Звездная" закрыто на вход
15:54
Викторина: Без купюр
15:46
СМИ: Лидера «Христианского государства» могут привлечь за экстремизм
15:40
За мошенничество с землей инвалидов будут судить экс-главу Лебяжьего Захарчука
15:27
С частной клиники Петербурга взыскали более 4 млн рублей долга за электричество
15:22
Сайт Google News не попал под закон о новостных агрегаторах из-за низкой посещаемости
15:18
В Парголово построят стоянку для грузовиков
15:08
В России отзывают более 19,5 тысяч LADA XRAY
15:04
Порошенко решил рубить руки ворующим у армии
14:48
С ноября за проезд в электричках можно будет расплачиваться «Подорожником»
14:35
СМИ: Губернатор Красноярского края узнал об отставке вместе со всеми
14:25
Российские депутаты отказались ехать в США из-за «украденных» триколоров
14:09
Турчак предсказал переезд в Москву за неделю до решения Путина
14:05
Патриарх назвал «Матильду» ранящей людей фальшивкой
14:01
Вслед за арестом полковника полиции Следственный комитет пришел в «Еврознак»
14:00
«Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» закрывали на 7 минут
13:54
Метро "Невский проспект" закрыто
13:44
Спикер ЗакСа в очередной раз пообещал раскрыть депутатские поправки
13:42
«Петербургская невеста»: голосуй за лучшую свадебную историю
13:40
«Достоевскую» закрывали из-за аудиогида
13:33
Губернатор Псковской области Турчак ушёл в отставку
13:26
Вячеслав Макаров опроверг предвыборную логику тарифов на проезд
13:22
За 27 ударов ножом двое петербуржцев получили по пятнадцать лет
13:18
После публикации «Фонтанки» рабочие очистили от кед небо над Поцелуевым мостом
13:08
Очевидцы: В «Галерее» рухнула стена из гипсокартона
13:04
Склад в Шушарах продан по максимальной цене
12:56
Топ-менеджер Аграрного университета сядет на три года за взятки и мошенничество
12:50
В Болгарию из Петербурга доставили корпус реактора АЭС «Белене»
12:45
ВЦИОМ: Половина россиян — за войну в Сирии до победного
12:42
«Достоевская» и переход с «Владимирской» закрыты
12:39
Курс биткоина превысил 5000 долларов
12:36
В Петербурге СК и прокуратура выясняют, как школьник получил увечья при езде на квадроцикле
12:32
Защита Дмитрия Костыгина увидела сходство А1 и депутата Поклонской
12:29
Спецслужбы Украины ждут масштабную кибератаку
12:25
На процессе экс-главы Минэкономразвития смотрели оперативное кино
12:02
Финляндию заливает дождями
11:56
Дирекция Минкульта отспорила 7 млн рублей у экс-подрядчика Интендантских складов
11:52
Евразийский фонд отстранит от работы топ-менеджера за драку на борту самолета
11:48
Пожар в Петербурге: сгорели четыре гаража и иномарки
11:42
Две тысячи "мертвых душ" мигрантов нашли в трех гостиницах Петербурга
11:38
В Колпино из-за военного снаряда эвакуировали детский сад
11:34
Ремонт Тучкова моста закончат до конца ноября
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
12.10.2017 19:06

Президент США подписал указ, который сворачивает Obamacare

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 октября, подписал исполнительный указ по реформе здравоохранения, который начинает процесс сворачивания программы реформ Барака Обамы, известной как Obamacare.

"Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare", — сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.

Он отметил, что новые меры "не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов". Выступление Трампа транслировал телеканал CNN.

Трамп пообещал, что американские страховые компании смогут предоставлять клиентам краткосрочные медстраховки.

Источник: РИА Новости

Справка:

В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли. Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская строительная компания
11.10.2017 15:59

Аккредитован комплекс LIKE на Политехнической

Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых
«Петербургская Недвижимость»
11.10.2017 13:44

Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти

Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
MASTER Девелопмент
10.10.2017 16:02

Приобретать квартиры и паркинги в MASTER Серебристый бульвар 19 стало дешевле

У покупателей квартир от “MASTER Девелопмент” появилась уникальная возможность в октябре преоберсти квартиры со скидкой
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»
Глава Госжилинспекции отсудил у пенсионерки 10 тысяч рублей за распространение видео
Президент США подписал указ, который сворачивает Obamacare
КНДР признала Крым российским
МИД РФ: Вашингтон сознательно рушит отношения с Москвой
Больше 2 тысяч петербуржцев захотели в кремлёвские "Лидеры России"
США выходят из ЮНЕСКО
Лавров высказался по поводу выхода США из ядерной сделки с Ираном
СМИ: Лидера «Христианского государства» могут привлечь за экстремизм
Сайт Google News не попал под закон о новостных агрегаторах из-за низкой посещаемости
Скажи мне - чьё в Крыму?
Пранкеры Лексус и Вован: Если человек реально верит, то это уже не пропаганда. Это точка зрения
Независимость с отсрочкой исполнения
Арктический щит России пошел в баню
Выборы в Герцена пройдут с третьей попытки
О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»
Нобелевка по экономике: предложение ограничено
Илья Демаков: «На веру» дети уже ничего не воспринимают
Саудовская Аравия входит в Россию через Кадырова
Навальный пошел на понижение
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Без купюр

Две тысячи "мертвых душ" мигрантов нашли в трех гостиницах Петербурга

На Лиговском карманник, украв вещи у китайцев, оказался в руках у ГИБДД

Новости компаний
Петербургская строительная компания
11.10.2017 15:59
Аккредитован комплекс LIKE на Политехнической
Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых
«Петербургская Недвижимость»
11.10.2017 13:44
Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти
Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
MASTER Девелопмент
10.10.2017 16:02
Приобретать квартиры и паркинги в MASTER Серебристый бульвар 19 стало дешевле
У покупателей квартир от “MASTER Девелопмент” появилась уникальная возможность в октябре преоберсти квартиры со скидкой
ГК «УНИСТО Петросталь»
09.10.2017 10:41
В Колтушах появится «Корабль викингов» и остров «Пеппи Длинный чулок»
Такие необычные детские площадки ГК "УНИСТО Петросталь" заказала для первой очереди ЖК «Чудеса Света». Тендер на обустройство выиграла компания "РУСМАФ"
Компания КЕЙ
07.10.2017 10:00
Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ
Чистая вода - залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности
ПАО «Группа ЛСР»
06.10.2017 11:02
Сразу четыре объекта «Группы ЛСР» получили награды конкурса «Лидер строительного качества – 2017
По результатам оценки конкурсной комиссии в номинации «Лучший объект жилищного строительства» жилой дом «Паруса» получил диплом I степени, а жилые комплексы «Три ветра» и «Калейдоскоп» – дипломы IIстепени. Жилой дом NEO стал обладателем диплома «Гран-при» – высшей награды конкурса
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46
ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 12:23
Жилой комплекс NEVA HAUS получил «зеленый» сертификат GREEN ZOOM
В портфолио «Группы ЛСР» появился первый жилой проект, получивший золотой сертификат GREEN ZOOM. Жилой комплекс NEVA HAUS, строящийся на Петровском острове, прошел независимую оценку по стандартам энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости
ГК «ЦДС»
04.10.2017 13:19
Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»
Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».
«Хороший слух»
04.10.2017 10:33
«Хороший слух» расширяет каталог услуг
Компания «Хороший слух», которая работает на рынке слухопротезирования в Москве уже более 8 лет, заявила о расширении услуг для потенциальных и действующих клиентов. Целью расширения, как отметили в компании, в приоритете является повышения комфорта жизни людей, испытывающих проблемы со слухом.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.