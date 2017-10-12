Президент США подписал указ, который сворачивает Obamacare

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 октября, подписал исполнительный указ по реформе здравоохранения, который начинает процесс сворачивания программы реформ Барака Обамы, известной как Obamacare.

"Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare", — сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.

Он отметил, что новые меры "не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов". Выступление Трампа транслировал телеканал CNN.

Трамп пообещал, что американские страховые компании смогут предоставлять клиентам краткосрочные медстраховки.