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12.10.2017 18:51
9 Комментариев

Скажи мне - чьё в Крыму?

Больше 250 лакомых участков и зданий в Крыму изъяты у бизнеса после присоединения к России. Три компании дошли до Конституционного суда, чтобы вернуть собственность
Скажи мне - чьё в Крыму?
Официальный сайт Администрации города Симферополя

Они публично обвинили законодателей в «махновщине». Власти федерального уровня от процесса были отстранены, но успели заявить, что предприниматели «недостойны» судебной защиты. «Фонтанка» 12 октября наблюдала в Петербурге за драматическим процессом, стоимость которого измеряется миллиардами рублей

Постановление «О вопросах управления собственностью республики Крым» глава полуострова Сергей Аксёнов подписал в 2014 году. Первоначально документ гласил: в имущество республики переходят бывшая недвижимость Украины и бесхозные объекты. К концу 2014 года бумага дополнилась перечнем из 150 земельных участков, зданий, предприятий, которые решили изъять у частных лиц, а к 2015-му их число доросло до 250. Среди лишенных собственности – украинские олигархи Игорь Коломойский (владел автостанциями, рынками, автозаправками, оздоровительными комплексами на полуострове) и Ринат Ахметов (ему принадлежали крымские сети «Укртелекома» и телекоммуникационная компания «Вега»), основатели московского Национального космического банка Сергей и Андрей Аршиновы, через цепочку акционерных обществ владевшие Ялтинской киностудией, и многие другие.

В 2016 году публичное акционерное общество «Крымхлеб», связанное с экс-депутатом Верховной Рады Александром Лещинским, обратилось в Конституционный суд (КС) с жалобой на национализацию. Тогда судьи отказались рассматривать дело, сославшись на то, что оно находится не в их компетенции. К 2017-му ещё трое смелых дошли до КС, но на сей раз добились открытого рассмотрения дела. Заявители указывают, что российские суды рассматривали как минимум 85 сходных исков, некоторые из них дошли до Верховного суда, но предприятия всё равно остались ни с чем. В КС оспарив.ется постановление «О вопросах управления собственностью» и связанный с ним закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».

«Это махновщина»

Авторы новой жалобы в КС – ООО «Дайвинг-центр «Соляриус», ООО «Формат-ИТ» и ООО «Промхолдинг». «Соляриус» и «Формат-ИТ» потеряли здания бывшего санатория Минобороны Украины в Ялте. «Промхолдинг» лишился помещения площадью 1,7 тысячи квадратных метров в Симферополе. В первом случае объекты после национализации передали Минобороны России, во втором – ГУП «Крымавтотранс».

Любопытно, что две из трёх задействованных в процессе фирм связаны с Петербургом. Так, «Соляриус» в обращении указывает, что среди его собственников – Андрей Ткаченко и Любовь Потапова: они в 2014 году приобрели российское гражданство и зарегистрированы в Северной столице. «Формат-ИТ» принадлежит петербуржцу Игорю Милославскому. Судя по данным информационной системы СПАРК, в прошлом он являлся совладельцем шоу-холла «Атмосфера Плюс» на Лесном проспекте.

Представлять свои интересы в Конституционный суд 12 октября предприниматели, впрочем, оправили десант с юга России. Директор дайвинг-центра «Соляриус» Елена Касьяненко доказывала, что правила игры в Крыму противоречат 35-й статье Конституции: никто не может быть лишён своего имущества иначе, чем по решению суда, а в случае экспроприации бывшему собственнику должно быть выплачено возмещение. Закон о компенсации принят к 2016 году, но не работает: «Собрать пакет для получения выплаты невозможно – нужна кадастровая выписка, её с 1 января 2017 года не выдают».

«Наш объект – павильон нежилого типа в прибрежной линии Чёрного моря. Новому собственнику он не нужен, и если бы не «Соляриус», то здание осталось бы бесхозным. Мы платим коммунальные платежи, обслуживаем помещение, готовим прилегающую территорию к пляжному сезону», – отметила Касьяненко.

Крымский адвокат, создатель общественной организации «Вместе» Жан Запрута настаивал, что «основополагающие нормы Конституции не могут меняться законами республики Крым», а на пресс-подходе заявил журналистам: «Это просто махновщина. Мы пытаемся привести законодательство в соответствие с российским, а нас всё время откидывают обратно». По подсчётам Запруты, объём компенсации собственникам изъятых объектов составил бы миллиарды рублей, если бы возмещения выплачивались честно. Но бюджет этого «просто не потянет».

«Заявители недостойны судебной защиты»

Как правило, с заявителями в КС спорят федеральные органы власти – Госдума, правительство, администрация президента. Но 12 октября их представители на заседание не пришли: отвечать на претензии пришлось крымским чиновникам, потому что именно они подписали оспариваемый закон.

«Интеграция в Российскую Федерацию республики Крым – уникальная в своих масштабах задача, – обратился к судьям председатель комитета по законодательству Госсовета республики Крым Сергей Трофимов. – Её выполнение проходило в жесточайших условиях: прекращение подачи воды, электроэнергии, транспортного сообщения, продовольственная и экономическая блокада».

Учитывая, что крымский случай – «особый и требует специальных мер», господину Трофимову кажется не предосудительным изъять некоторые объекты ради «государственных нужд и интересов общества». Как подчеркнул чиновник, в список национализации попало исключительно имущество стратегической важности вроде газопроводов и газораспределительных станций, водопроводов, «объектов транспортной безопасности». Оставлять их в частных руках было рискованно, а обеспечить права бывших собственников, по мнению Трофимова, помогает «последующий судебный контроль».

Представитель главы Крыма – доцент Таврической академии, кандидат юридических наук Сергей Елькин также заявил, что изъятия произошли «с целью обеспечения благополучия, стабильности и безопасности республики Крым».

Федеральные органы власти хотя и не являлись стороной процесса, но высказаться смогли. Наиболее изысканной аргументацией отличилась судья Верховного суда Наталья Павлова, которая выясняла, «обладают ли заявители статусом жертвы». Павлова полагает, что у авторов жалобы в КС по-настоящему не было прав на реквизированные объекты: здания бывшего санатория «Ялтинский» были отчуждены у Минобороны Украины незаконно. «Промхолдинг» же, хотя и купил недвижимость в Симферополе, не смог зарегистрировать на неё свои права.

«Наличие формальных документов не является свидетельством права собственности при отсутствии его добросовестного приобретения и владения. Действия заявителя носят неразумный и недобросовестный характер…Такие заявители не могут быть признаны достойными судебной защиты», – считает судья Верховного суда. Она уверена, что изъятое имущество используется «как государственное, в общественно значимых целях», например бывший санаторий «Ялтинский» «используется в целях лечения военнослужащих».

«Это, конечно же, не национализация с точки зрения Гражданского кодекса Российской Федерации. Этот спор должен решаться индивидуально, с учётом характера объектов», – заключила судья.

В распоряжении «Фонтанки» также есть письменные отзывы, отправленные в КС чиновниками и экспертами. В администрации президента, например, указали, что «заявители необоснованно пытаются перенести решение материального спора в плоскость конституционного судопроизводства». Представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский, наоборот, считает, что «практика применения указанных норм» все же может противоречить Конституции. Схожая позиция у учёных из Института законодательства и сравнительного правоприменения (ИЗСП) при правительстве России. Они советуют конституционалистам оставить крымские распоряжения в силе, но дать им толкование, защищающее права собственников. Подобной трактовкой будут обязаны руководствоваться все российские суды.

Конституционный суд вынесет своё решение в течение нескольких недель и провозгласит публично. Можно предположить, что он действительно ограничится толкованием спорной нормы вместо того, чтобы отменить её. С точки зрения Жана Запруты, это негативно скажется на судьбе бизнеса: «Мы не сможем с таким решением зайти в суды, наше имущество не вернётся». Запрута также напомнил, что крымские власти уже собираются акционировать предприятие «Крымхлеб», первым обратившееся в Конституционный суд.

«Фонтанка» задала вопрос об этом представителю Госсовета Сергею Трофимову, который был краток: «Акционировать – ещё не значит продать».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (9)
KontraSaiko
12 октября 2017 г. 19:40
"Наличие формальных документов не является свидетельством права собственности"
Burma
12 октября 2017 г. 19:37
KillBeach:
10 соток в Крыму
Крымчане теперь Полноправные Граждане России и вместо своих жалких десяти соток могут бесплатно получить целый Гектар на Дальнем востоке.
sergeip
12 октября 2017 г. 19:35
Экспроприация как инструмент безопасности молодой советской крымской республики.
KillBeach
12 октября 2017 г. 19:33
Ах скрепы, скрепы, скрепы-скрепочки...какие вы игривые, как девочки.. Людей жаль, как и всех кому правительство страны-партнера выделяло бесплатно 10 соток в Крыму ( на другой части страны-партнера), впрочем пусть в нашей "шкуре" посидят, нам не легче.
idiot
12 октября 2017 г. 19:31
cfanya001: Да какая Вам разница — какую они часть набережной переотжимают? Мне вот например наплевать на всю эту жадную до Российского бабла кодлу.
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