КНДР признала Крым российским регионом. Об этом в среду, 12 октября, сообщает посольство России в Северной Корее в Facebook.

«Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — отмечается в посте.

В посольстве добавили, что Пхеньян официально обозначил свою позицию по этому вопросу при голосовании в ООН. Такого же мнения, как и по Крыму, страна придерживается в отношении Курильских островов.