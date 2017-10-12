МИД РФ: Вашингтон сознательно рушит отношения с Москвой

Вашингтон сознательно рушит отношения с Москвой, заявила 12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг снятия флагов с российских дипмиссий.

"Складывается такое впечатление, что ряд американских политических сил, пронизанных насквозь русофобией, действуют заодно со спецслужбами, сознательно, изо всех сил разрушают отношения между двумя странами. Кстати, возможно, делают это намеренно для того, чтобы создать неблагоприятный фон для начала деятельности в России нового посла США Хантсмана", – заявила Захарова.

"Русские, конечно, народ терпеливый, но до бесконечности терпеть ковбойские манеры невозможно. Уже неоднократно напоминали, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и остается принцип взаимности. Поэтому исходим из того, что, когда американские спецслужбы вломились на территорию российских дипломатических объектов, подвергли их обыску, сорвали с них флаги (все это было практически в прямом эфире), то таким образом власти США согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории Российской Федерации", – продолжила она.

"Российская сторона определится с ответными действиями", – резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, объекты дипломатической собственности РФ попали в центр скандала в начале сентября, когда консульства в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты по решению американских властей. Позже сотрудники ФБР провели обыски в помещениях. Российский МИД обвинил американские спецслужбы в проникновении в закрытое учреждение, подкрепив заявление видеозаписью.

Накануне со зданий сняли российские флаги. В госдепе уверяют, что символику сняли «бережно» и хранят «в безопасности».