Больше 2 тысяч петербуржцев захотели в кремлёвские "Лидеры России"

Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС отчиталась о первых результатах конкурса «Лидеры России». За сутки, по данным вуза, поучаствовать в кремлевском конкурсе решились почти 20 тысяч человек.

О старте конкурса накануне объявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Организатором соревнования для молодых людей выступает комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Оператор проекта – Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

"Из 20 тысяч зарегистрировавшихся – 12 136 подходят под формальные критерии отбора", – сообщили в ВШГУ. По данным вуза, наибольший пик регистраций — 4 тысячи – пришелся на период с 20:00 до 22:00 мск 11 октября, когда о конкурсе объявляли центральные телеканалы.

В пресс-службе «Фонтанке» также сообщили, что на сайте конкурса зарегистрировалось 2150 человек из Петербурга, вместе с Ленобластью – 2750.

Заявки на конкурс будут приниматься до 6 ноября. Победители получат образовательные гранты в размере 1 000 000 рублей, поддержку самых известных управленцев страны и шанс попасть в программу развития кадрового управленческого резерва, говорится в описании проекта.