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12.10.2017 17:44

РАД продал часть здания «Ростелекома» на Почтамтской за 40,6 млн

Объекты общей площадью 914 квадратных метров, расположенные в Адмиралтейском районе Петербурга, 12 октября были проданы на аукционе ООО «Северо-Западный фонд недвижимости».

Как сообщает пресс-служба Российского аукционного дома, в торгах участвовали две компании. Помещения в доме 15, литера А, по Почтамтской улице достались ООО «Северо-Западный фонд недвижимости». Было продано шесть помещений, ранее принадлежавших «Ростелекому», общей площадью 914.4 кв. м, на цокольном, первом и четверном этажах. Первоначальная цена лота – 40,1 миллиона рублей – в результате торгов выросла до 40,6 миллиона.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», «Ростелеком» решил оптимизировать свои активы и заключил договор с РАД в конце августа этого года. Кроме здания под литерой А на торги будет выставлен комплекс помещений по тому же адресу под литерой Б. Это объект культурного наследия, где до революции располагалось Управление городского телефона и телеграфа. Аукцион пройдет 18 октября, минимальная цена почти за 8 тысяч квадратных метров — 682 миллиона 40 тысяч рублей.


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