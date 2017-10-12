Правительство РФ утвердило Фонд защиты прав дольщиков

Кабмин РФ утвердил решение о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», его устав и положение о наблюдательном совете. Назначены и члены наблюдательного совета, сообщает сайт правительства 12 октября.

Постановления, в которых описывается деятельность Фонда, подготовлены Минстроем в целях реализации закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В состав совета включены представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совета Федерации, Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Председателем набсовета назначен руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Утверждены также требования к кредитным организациям, где Фонд должен держать свои средства. Они должны учитываться на отдельном счёте в кредитных организациях, имеющих собственные средства (капитал) в размере не менее 25 млрд рублей, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физлиц в российских банках и предоставивших согласие на ежеквартальное предоставление информации о соблюдении этих требований. При этом кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем ЦБ или иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU) по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (акционерное общество) и не ниже уровня ruА – по национальной рейтинговой шкале для РФ агентства «Эксперт РА».

Определен и порядок выплат возмещений из Фонда дольщикам. Возмещение гражданам выплачивается, если застройщик признан банкротом или если в отношении него открыто конкурсное производство. При этом застройщиком должны быть уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд по ДДУ. Решение о получении возмещения должно быть принято решением собрания дольщиков, говорится в документе. Фонд же, со своей стороны, должен информировать граждан о начале выплаты возмещения, месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате возмещения. Установлен и перечень документов, которые нужно представить для получения возмещения, а также случаи и основания, при которых гражданин может обратиться с заявлением о выплате возмещения с нарушением установленных сроков.

Предусматривается, что приём заявлений о выплате возмещения, а также выплата возмещения могут производиться Фондом через банки-агенты, которые отбираются на конкурсной основе.

И наконец, правительство описывает условия, в которых Фонд принимает решение о финансировании достройки проблемных объектов. Решение о финансировании будет приниматься правлением Фонда, если сумма финансирования составляет не более 500 млн рублей, и наблюдательным советом Фонда, если сумма финансирования – более 500 млн рублей. При принятии решения должны учитываться степень готовности объекта незавершённого строительства, размер предоставляемых денежных средств и сроки, необходимые для завершения строительства объекта, количество заключённых ДДУ и количество жилых и нежилых помещений, не обременённых правами третьих лиц, в объекте незавершённого строительства.

Средства могут предоставляться юрлицу, которое предполагает купить объект незавершённого строительства и земельный участок (права на земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед дольщиками. Оно должно быть выбрано путём конкурсного отбора, говорится в документе. Либо средства могут перечисляться застройщику, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Правление Фонда, утверждая отчёты юрлиц, будет таким образом контролировать целевое использование средств.