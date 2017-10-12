«Тридевяткино Царство» – один из самых востребованных проектов доступного жилья от «УНИСТО»

Квартиры в проектах ГК «УНИСТО Петросталь» в Мурино за прошедший год выросли в цене на 6 – 7%. ЖК «Тридевяткино Царство» остается лидером по востребованности среди покупателей доступной недвижимости.

«За прошедший год мы заметили коррекцию цен по своим проектам на 6-7% в сторону увеличения. Например, это касается нашего ЖК «Тридевяткино Царство», – рассказал Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь».

Это обусловлено некоторыми особенностями локации. Серьезное преимущество микрорайона – станция метро «Девяткино». Возможность быстро и без автомобиля добраться до центра города важна для дольщиков проектов массового сегмента.

Всеволожский район – один из самых активно застраиваемых в Ленобласти. Немаловажное преимущество, что социальная инфраструктура в данной локации соответствует темпам строительства жилых домов.

Например, в январе в ЖК «Тридевяткино Царство» заработал детский сад на 240 мест. В непосредственной близости от ЖК «Тридевяткино Царство» расположены 3 детских сада и З общеобразовательные школы.

Это же способствует тому, что покупатели могут рассматривать квартиру как способ выгодного вложения и сохранения средств. Ближайшие к Санкт-Петербургу районы новостроек постепенно превращаются в обжитые спальные районы.

Более того – их комплексная застройка позволяет застройщику максимально грамотно спланировать общественные пространства, как в ЖК «Тридевяткино Царство».

«Начались активные действия, призванные решить транспортный вопрос: до конца текущего года власти обещают предоставить муринцам еще один выезд на КАД через тоннель под окружной магистралью, что поможет несколько снизить транспортную напряженность. Разрабатывается проект объездной трассы» – поделился Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь».

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»