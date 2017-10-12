Полиция в Петербурге пришла в очередной янтарный магазин с китайскими собственниками

Сотрудники регионального управления МВД России вместе с представителями Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора изъяли 10 кг янтарных украшений из сувенирного магазина на Лермонтовском проспекте Петербурга. Частично торговая точка принадлежит китайским собственникам.

Как сообщает 12 октября пресс-служба МВД РФ, в магазине по адресу: Лермонтовский, 43/1, обнаружены изделия из янтаря, которые продавались без необходимых документов. Кроме того, нарушались правила хранения и реализации драгметаллов, а качество украшений вызвало у проверяющих сомнение. Всего изъяли 10 кг товара, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих). Возможный штраф составляет до полумиллиона рублей.

Согласно СПАРК, ООО «Империя янтаря», расположенное по этому адресу, зарегистрировано в мае текущего года. Среди собственников числятся Чжао Жуй (40%) и У Ифань (35%). Такой же состав владельцев еще в 3 компаниях, зарегистрированных здесь же: ООО «Жасмин», ООО «Ресторан Фонтанка», и ООО «Янтарь Балтики».

Ранее аналогичные меры сотрудники МВД предприняли в отношении янтарного магазина на Благодатной. «Фонтанка» подробно писала о специфике китайского бизнеса в Петербурге, и в частности — о янтарных магазинах, ориентированных на массовые туристические группы из Поднебесной.