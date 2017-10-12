Свалка в 1,5 гектара в Горелово обернулась уголовным делом

Земельный участок, принадлежащей сельскохозяйственной фирме в Красносельском районе Петербурга, арендатор завалил строительным мусором, причинив вред окружающей среде на 3,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает прокуратура Петербурга 12 октября, участок принадлежит предприятию «Предпортовый», которое расположено на Красносельском шоссе в Горелово. Владельцы сдали в аренду строительной компании ООО «Строй-комплекс» кусок своей земли. Без разрешения на размещение мусора организация складировала там отходы минимального, 5-го класса опасности, тут же их трамбовала и завозила новые партии. Природоохранная прокуратура установила, что общая площадь свалки — 15 тысяч квадратных метров. Из-за «соседства» с мусором среде обитания некоторых животных был причинен ущерб, что повлекло за собой их массовую гибель. Сумму ущерба надзор оценил в 3,4 миллиона рублей, 9 октября было возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды, массовую гибель животных).