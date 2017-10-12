Потративший деньги Арктического щита на личную баню бизнесмен из Петербурга приговорен к двум годам

Смольнинский суд Петербурга вынес второй приговор по делу о хищениях на строительстве Арктического щита России. Гендиректор компании «АС-Инжениринг» Андрей Пантелеев приговорен к двум годам колонии.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, 12 октября Пантелеев признан виновным в том, что при исполнении договоров на строительство объектов Арктического щита на архипелагах Новая и Северная Земля совершил мошенническое хищение не менее 223 млн рублей.

«Пантелеев приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – уточнили в пресс-службе.

Как писала «Фонтанка», часть похищенного нашлась на участке Пантелеева в Лисьем Носу. Почти 19 млн рублей, как выяснила ФСБ, он вложил в особняк и баню.

Год назад Пантелеева прославило знакомство с бывшим начальником 4-го отдела ГСУ ГУ МВД Петербурга и области Натальей Морозовой. Она, как считают чекисты, была его «близкой связью» и оперативно сообщала о ходе расследования. После уведомления Морозовой предприниматель пытался уехать из страны и был снят с поезда «Аллегро». Компания «АС-Инжениринг» заключила договоры с Главным управлением инженерных работ № 2 Спецстроя (ГУИР) на сумму свыше 6 млрд рублей для строительства объектов Арктического щита. На счета были перечислены 2,3 млрд рублей в виде авансов.

По делу кроме Пантелеева были привлечены его партнер Александр Кузнецов (получил условный срок), а также главбух «АС-Инжениринг» Наталья Стребкова и начальник отдела ГУИР Пирахмаев. В отношении двух последних Смольнинский суд еще процесс не провел. Материалы переданы в конце сентября, к рассмотрению не назначены.