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12.10.2017 17:00

Россия заметно увеличила внешний долг

 

Внешний долг России в период с января по сентябрь текущего года вырос на 23,3 млрд (4,5%) и составил $ 537,5 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России, обнародованных 12 октябряя.

«Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2017 года, по оценке Банка России, составил $ 537,5 млрд, что на $ 23,3 млрд, или на 4,5%, выше показателя на начало года», — заявил мегарегулятор.

В ЦБ пояснили, что увеличение внешних обязательств органов государственного управления на $ 12,5 млрд обусловлено приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

Долг прочих секторов вырос на $ 12,9 млрд, или на 3,8%, что определялось в значительной степени поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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