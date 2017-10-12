Россия заметно увеличила внешний долг

Внешний долг России в период с января по сентябрь текущего года вырос на 23,3 млрд (4,5%) и составил $ 537,5 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России, обнародованных 12 октябряя.

«Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2017 года, по оценке Банка России, составил $ 537,5 млрд, что на $ 23,3 млрд, или на 4,5%, выше показателя на начало года», — заявил мегарегулятор.

В ЦБ пояснили, что увеличение внешних обязательств органов государственного управления на $ 12,5 млрд обусловлено приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

Долг прочих секторов вырос на $ 12,9 млрд, или на 3,8%, что определялось в значительной степени поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур.