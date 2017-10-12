Открыты продажи коммерческих помещений в квартале «Галактика»

Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в корп. 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга. Указанные корпуса находятся по адресу: Малая Митрофаньевская улица, участок 30.

В продаже находятся помещения площадью от 56 кв. м до 194 кв. м. В случае единовременной оплаты предоставляется скидка в размере 10%. При покупке также можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика, действующей до сентября 2019 года.

Размер первоначального взноса: от 20% стоимости коммерческого помещения.

Встроенные коммерческие помещения в жилых комплексах «Эталон ЛенСпецСМУ» всегда пользуются повышенным спросом со стороны предпринимателей и покупателей, которые стремятся к грамотному инвестированию средств.

Широкая линейка предложения встроенных помещений позволяет размещать в жилых комплексах Компании коммерческие структуры различного назначения: магазины шаговой доступности, аптеки, салоны связи, отделения банков, детские развивающие центры, кафе или кондитерские.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

В шаговой доступности находятся сразу три станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»