«Звездную» открыли через час

Станция метро Петербурга «Звездная» открыта. В оставленной кем-то сумке с личными вещами не нашли опасных предметов.

Как сообщили в пресс-службе подземки 12 октября, вестибюль вновь стал доступен для пассажиров с 16.48. Таким образом, «Звездная» не функционировала без одной минуты час.

Напомним, метрополитен Северной столицы усилил режим безопасности после теракта 3 апреля 2017 года, унесшего 15 жизней. С тех пор при обнаружении каждого подозрительного предмета подземку закрывают. Так, за сегодняшний день проверочные мероприятия проводились на трех станциях («Достоевская», «Невский проспект», «Звездная»), за вчерашний — на пяти.