От услуги полковника до убийства, как до Лондона

Незаметное для Петербурга убийство повредило лидеру российского рынка в производстве дорожных знаков. Силовики уже арестовали полковника полиции и посетили офис серьезной компании «Еврознак».

Следственный комитет и «заказной» отдел уголовного розыска Петербурга 12 октября пришел с обыском в офис компании «Еврознак» и квартиру ее управляющего Карэна Арутюнянца.

Оперативники не ожидали увидеть там подозреваемого в организации убийства. Они сами же месяц назад объявили его в федеральный розыск. Если версию следствия переложить на смыслы, то это история о том, как типичная обида погубила карьеру приличного полковника полиции, а владельца крупной фирмы отправила в Лондон. Но в начале было увольнение менеджера.

44-летний Максим Федоров в час ночи 26 мая этого года у своей парадной на Товарищеском проспекте получил от неизвестного 14 ударов ножом. Согласно полицейскому рапорту, через 9 минут он умер. За несколько часов до этого петербуржец приехал из Москвы, где он последние полгода работал по профессии. Потому как уволился с позиции менеджера из солидной компании «Еврознак» и нашел себе новое место в столице России.

Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом Невского района, но в в первой половине августа этого года материалы были переданы в СК Петербурга. В процессе расследования вскрылось, что при уходе у погибшего был конфликт с управляющим его бывшей фирмы Карэном Арутюнянцем. Причина похожая на сотни таких же ситуаций – менеджеры порой забирают с собой базы клиентов, с которыми начинают работать уже в другой системе координат. То есть на конкурентов.

В августе же оперативники пошли по логике: убийца ведь вряд ли неделями ждал жертву возле дома, значит, знал точное время. И они представили как бы сделали, если бы сами организовывали. Техническим образом заглянув в специальные базы, где складируется вся информация об авиа и железнодорожных переездах россиян, увидели, что Максимом Федоровым интересовался их коллега. И как раз перед смертью. Они и пришли к коллеге.

Здесь надо бы пояснить, что оперативники заходят под своим паролем в базы и проверяют тысячи людей. Не то, чтобы всех не упомнишь, но все люди, как и мы, и иногда их могут что-то попросить знакомые. Ведь ревность, например, никто не отменял.

Поэтому поначалу этот сотрудник попытался ничего толкового не говорить. А ему с порога, мол, шутки опасные, так как человека зарезали. Он и показал пальцем на того, кто попросил – полковника полиции Ашота Бабаляна, служившего заместителем начальника по тылу линейного отдела транспортной полиции на Московском вокзале. Прошло еще немного времени, и уголовный розыск увидел связь между Бабаляном и главой «Еврознака» Арутюнянцем. А так как связь между убитым Фроловым и Арутюнянцем им была уже понятна, то к полковнику пришли уверенно.

Судя по всему, с Арутюнянцем у него дружеские отношения. Благодаря им, и последующим невнятным показаниям, полковника арестовали. Что привело не только к неполному служебному положению отдельных офицеров, но и к реакции только что назначенного на должность начальника Управления на транспорте МВД по Северо-Западу полковника Стасишина. Стасишин попросил на выход непосредственного начальника арестованного.

«Фонтанка» понимает, что в Следственном комитете не считают, что полковник знал о предстоящем убийстве. Он просто оказал маленькую услугу, которую может оказать любой из десятка тысяч оперативников разных структур Петербурга. Но раз есть 14 ножевых, то сидеть ему в «Крестах».

Арест скрыть было невозможно и в тот же день Карэн Арутюнянц улетел в Лондон. Чуть позже он оказался в федеральном розыске. Он в свои 56 лет создал очень даже приличную компанию.

«Еврознак АГ Санкт-Петербург» создан в 1995 году как совместное российско-немецкое предприятие по производству дорожных знаков. Позже «Еврознак» стал поставлять имиджевое рекламное оборудовани. Сотрудничал и сотрудничает с «Макдональдсом», Skoda, Audi, «Каруселью», Russ Outdoor, АЗС Neste, гостиничной сетью Hilton. В год компания устанавливает более двухсот знаков корпоративной идентификации и рекламоносителей. А на российском рынке дорожных знаков является лидером.

Офис «Еврознака» находится в бизнес-центре «Шереметев» на территории Кировского завода. Фактический собственник «Еврознака» в Великобритании. Головная компания Rapid Overseas Services зарегистрирована в шотландском городе Дуглас. Выручка «Еврознака» в 2016 году составила 650 млн рублей.

Компания является регулярным подрядчиком Росавтодора. В 2015-2016 годах она выиграла конкурсы на 20 млн по проведению мероприятий дорожного агентства.

Теперь Арутюнянц не въездной в Россию. И так тут все нехорошо, что даже ему не заявить о нападках конкурентов или еще о чем экономическом.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»