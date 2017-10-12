Званый Турчак

Выходец из Петербурга получил высшую должность в «Единой России». В распоряжение 41-летнего Андрея Турчака поступает партийная касса. Его взлёт вряд ли был возможен без Олега Кашина.

Губернатор Псковщины Андрей Турчак 12 октября отправлен в отставку и призван в Москву. Дмитрий Медведев на правах председателя партии назначил его исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». С юных лет сын влиятельного бизнесмена мудро следовал предпочтениям и интересам Владимира Путина.

Губернаторствовал Андрей Турчак с 2009 года. В августе 2010-го он настолько обиделся на употребленный журналистом Олегом Кашиным нелестный эпитет, что лично ввязался в полемику и подвергся еще большей обструкции со стороны Интернет-пользователей. Не дождавшись требуемых извинений от Кашина, ушел из сети. 6 ноября 2010 года журналист был жестоко избит. По версии следствия, – сотрудниками службы безопасности «Механического завода», принадлежащего холдингу семьи Турчака «Ленинец». Обвиняемые дали признательные показания и как минимум один из них, Данила Веселов, назвал фамилии вероятных организаторов и заказчика нападения. Это Александр Горбунов из «Ленинца» и собственно Андрей Турчак. Оба стояли у истоков «Молодой гвардии Единой России».

Отказывая Турчаку в извинениях, Кашин назвал назначение того на пост губернатора «оскорблением федерализма». В сентябре 2015 года, когда журналисту стала ясна бесперспективность уголовного преследования Турчака, он обратился с открытым письмом к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. В нем, в частности, предположил, что Турчака ждет «тихая отставка, максимально разнесенная по времени с любыми движениями по моему делу».

Сегодня, после назначения экс-губернатора исполняющим обязанности секретаря генсовета ЕР, Кашин поделился с «Фонтанкой» свежими соображениями:

«Мне действительно казалось бесспорным два года назад, что чем больше я кричу о том, что Турчак причастен к преступлению, тем выше его устойчивость в должности. У власти в России есть странный комплекс по поводу того, что поддаваться общественному давлению нельзя, и было бы наивно ждать, что Турчака снимут из-за показаний Веселова. Я уверен, что обвинения укрепили Турчака и позволили ему спокойно проработать губернатором эти два года. Даже каких-то убедительных слухов, что его скоро снимут, я в эти годы не слышал. Поскольку «дело Кашина» – самое громкое и самое интересное, что случилось с Турчаком за время его губернаторства, никакое его назначение невозможно без учета этой истории. То есть его уход на партийную должность тоже так или иначе связан с этим скандалом – возможно, если бы его не было, то и Турчак бы ушел раньше и «в никуда». При этом считать его назначение беспрецедентным в силу возраста я бы не стал – по меркам Алиханова (31-летний губернатор Калининградской области Андрей Алиханов – прим. ред.) или Орешкина (35-летний министр экономического развития – прим. ред.) Турчак уже довольно пожилой технократ, да и эффекта новизны в нем нет. Я бы поставил на то, что должность в ЕР – это почетная пенсия».

Генсовет – руководящий орган партии. Отвечает за идеологию и рост влияния ЕР в обществе, курирует выборы, предлагает губернаторов. По уставу, секретарь избирается на альтернативной основе (не меньше двух кандидатур) тайным голосованием, является руководителем Генсовета. Без доверенности представляет партию во взаимоотношениях с органами госвласти, имеет право выступать от имени партии и право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности. Заверяет федеральный список кандидатов в Госдуму.

Официально Турчака главным в Генсовете ЕР сделал Дмитрий Медведев как председатель партии (именно он назначает исполняющих обязанности секретаря). По слухам, премьеру не нравилась эта идея из-за репутационных издержек, связанных с назначенцем. Ведь именно Дмитрий Анатольевич, в бытность президентом, лично давал команду взять расследование дела Кашина под особый контроль и обещал «оторвать голову» тем, кто причастен к нападению.

А 12 октября 2017 года между Медведевым и Турчаком состоялся разговор:

«В соответствии с уставом я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», – сказал премьер, ничего не обещая.

Недавний губернатор ответил так, будто уже все знает:



«У нас впереди главное политическое событие – выборы президента Российской федерации. Работы много. Я готов».

О призвании в Москву Андрею Турчаку, вероятно, было известно заранее. Неделю назад администрация Псковской области за бюджетные деньги арендовала автомобиль бизнес-класса для передвижений неназванного функционера по столице.

Вторым человеком, без которого, вероятно, не состоялось бы политическое воскрешение Турчака, является его отец. Анатолий Александрович Турчак – давний товарищ Владимира Путина, президент союза промышленников и предпринимателей Петербурга, член исполкома Российского футбольного союза, основатель холдинга «Ленинец».

Главный актив Турчаков в Петербурге – ОАО «Центральное научно-производственное объединение «Ленинец». Выручка с 2014 года превышает 6 млрд. Это крупнейший производитель систем электроники с собственными конструкторским бюро и производственной базой. Радиолокационные станции «Ленинца» используются в системах управлениях движением судов, аэропортах, на госграницах, в военной и гражданской авиации. В частности, предприятию поручалось создание радиоэлектронного оборудования для систем управления вооружением фронтового бомбардировщика Су-34.

Еще один мощный актив – научно-технический центр «Завод Ленинец», переименованный в 2014 году в АО «Заслон». Им руководил Александр Горбунов. «Заслон», по данным СПАРК, на 40 % процентов принадлежит «УК Ленинец» жены экс-губернатора Киры Турчак, а на 60 % – ЗАО «Система», принадлежащее через цепочку юрлиц Ростеху и «ВЭБ Капитал». Гендиректор «Системы» Анна Ушакова в 2006-м создавала с Горбуновым петербургское отделение «Молодой гвардии Единой России».

«Ленинец» является владельцем части Дома Советов на Московском проспекте, 212. В этом же здании расположено ФГУП «Торговый дом Кремлевский». Оно поставляет продукты питания предприятиям, подведомственным управделами президента, и торгует сувениркой. «Кремлевский» облюбовал Дом Советов давно, но находится здесь на птичьих правах, ежегодно арендуя офисы у «Ленинца».

Трудовые будни Андрея Турчака, судя по официальным данным, начались в 16 лет, когда он стал тренером по дзюдо в школе олимпийского резерва «Космонавт». В 21 год вошел в отцовский бизнес. Деловая карьера Андрея Анатольевича была предсказуема. Он входил в советы директоров и занимал топ-должности исключительно в «семейных» компаниях.

В 30 лет Андрей Турчак стал членом «Единой России» и получил кураторство над молодежной политикой партии, через два года он уже в Совфеде, еще через два – в кресле губернатора Псковской области.

Почти за восемь лет руководства Псковской областью Турчак не может похвастать какими-либо успехами. Это дотационный регион с отрицательным бюджетом. По данным промежуточного отчета правительства, доходы на 1 июля исполнены на 11,4 млрд рублей, при этом более 6 млрд рублей поступило из федерального бюджета. К сложению полномочий Турчака госдолг Псковщины превысил 15 млрд рублей – это выше годовых доходов области.

Депутат Псковского собрания Лев Шлосберг в разговоре с «Фонтанкой» вспомнил:

«Турчак принял область с нулевым госдолгом. На мой взгляд, это типичный временщик. Он мечтал уехать отсюда. Еще в 2012 году, после выборов Владимира Путина, Турчак надеялся покинуть регион. Будто бы ему что-то обещали. Но пришлось еще пять лет помучиться. Это пример неуспешного губернатора, который не смог стать ни хорошим управленцем, ни экономистом. Характерная черта периода его губернаторства – главными бизнесменами стали лица, которые выигрывали госконтракты».

Заседание генсовета «Единой России», на котором будут обсуждаться кадровые вопросы, назначено на семь вечера 12 октября.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»