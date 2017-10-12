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12.10.2017 16:39

США выходят из ЮНЕСКО

 

США выходят из специального учреждения Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за того, что в организации продолжают наблюдаться антиизраильские настроения, следует из заявления американского госдепартамента.

«12 октября 2017 года США уведомили генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о своем решении выйти из организации, а также о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — следует из сообщения госдепартамента. Его цитирует RNS.

«Решение не далось нам легко и отражает озабоченность США по поводу растущих задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации, а также сохранившимися антиизраильскими настроениями в ЮНЕСКО», — заявили в госдепе.

США также сообщили Боковой, что они продолжат взаимодействие с организацией в качестве внешнего наблюдателя для того, чтобы доносить до ЮНЕСКО взгляды Вашингтона по тем или иным вопросам, включая вопросы защиты объектов мирового культурного наследия, защиту свободы прессы, а также продвижение сотрудничества в области науки и образования.

Решение о выходе США из ЮНЕСКО вступает в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США останутся полноценным членом организации.


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