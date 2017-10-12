Лавров высказался по поводу выхода США из ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел РФ 12 октября прокомментировал анонсированное представителями властей США решение о выходе из ядерной сделки с Ираном. Сергей Лавров сделал это на пресс-конференции после переговоров с министром внешних сношений и международного сотрудничества Республики Бурунди.

"Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы – это очень объёмный пакет документов, в которых до деталей расписаны все аспекты этой договорённости, в том числе конкретные механизмы рассмотрения любых претензий одного участника этого плана действий к другому. Более того, весь этот пакет одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН, подлежащей обязательному выполнению", – подчеркнул Лавров.

"Честно говоря, я не знаю, что будет объявлено американцами в ближайшие дни (мы слышим обещания сделать это в самом скором будущем). Но с учётом того статуса, который имеет эта договорённость, включая решение о её одобрении высшего органа, отвечающего за меры безопасности в современном мире, мне трудно представить, как можно юридически выйти из договорённости, которая являет собой продукт коллективного труда, признанный всеми как международно-правовой акт, подлежащий исполнению", – добавил он.

"Поэтому посмотрим, что будет объявлено. После этого можно будет более конкретно высказываться на эту тему. Но могу Вас заверить, что все остальные участники договорённости «6+1» («шестёрка» плюс Иран) уже заявили публично, что они настаивают на её полном выполнении", – резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.