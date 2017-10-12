Шлосберг объявил, что поборется за кресло губернатора Псковской области

Депутат Законодательного собрания Псковской области, председатель местного отделения «Яблока» Лев Шлосберг хочет побороться за пост главы региона. Об этом он сообщил в Facebook 12 октября.

«Друзья, подтверждаю, что буду баллотироваться на должность губернатора Псковской области. Надо самим приводить в порядок свой родной дом», – написал он.

Шлосберг добавил, что не верит в губернаторов-варягов и намерен выиграть предстоящие выборы. Либерал уже выдвигался на пост главы региона в 2014 году, но не собрал необходимое количество подписей депутатов областных муниципальных образований.

Ранее стало известно, что Андрей Турчак, который был губернатором с 2009 года, сложил полномочия. До выборов его обязанности по решению президента Владимира Путина исполняет Михаил Ведерников (заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО). Самого экс-губернатора премьер Дмитрий Медведев назначил врио секретаря генсовета «Единой России».

К слову, жители Петербурга активно поддерживают псковское «Яблоко», в том числе – деньгами. Горожане пожертвовали на предвыборную кампанию, которую возглавляет Шлосберг на местных выборах, почти полмиллиона рублей.