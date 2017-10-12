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12.10.2017 16:06

Setl City построила новую дорогу для жителей ЖК GreenЛандия

Setl City построила новую дорогу для жителей ЖК GreenЛандия
Компания «Петербургская Недвижимость»

Setl City завершила строительство участка Графской улицы возле корпусов 2.1-2.4 в ЖК GreenЛандия – 2. Финансирование проекта и выполнение строительных работ полностью взял на себя застройщик. Эксклюзивным брокером ЖК GreenЛандия – 1,2 выступает «Петербургская Недвижимость».

Отметим, что помимо завершения строительства внутриквартального проезда 5 октября был открыт проезд под КАД, соединяющий Верхнюю улицу с Мурино.

В финансировании проекта в числе других застройщиков принимала участие компания Setl City. Предполагается, что в дальнейшем на КАД будет построена удобная развязка для жителей Мурино.

Это значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне. 

ЖК GreenЛандия от Setl City строится неподалеку от метро «Девяткино», в западной части развивающегося микрорайона Мурино. Первый квартал уже построен и заселен.

Во дворах – яркие и оригинальные детские площадки с антитравматическим покрытием, оборудованные спортивные зоны.На территории «GreenЛандия-1» уже высажен яблоневый сад, во дворах комплекса растут липы, барбарис, бузина, ели и клены. Украшением ЖК стал сиреневый бульвар. В сентябре 2017 года компания Setl City с опережением на 4 месяца ввела в эксплуатацию корпуса 2.1-2.4 ЖК «GreenЛандия-2». 

Справка о компании Setl City 
Справка о компании «Петербургская Недвижимость» 

 

 

 

 

 


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Setl City построила новую дорогу для жителей ЖК GreenЛандия

Setl City завершила строительство участка Графской улицы возле корпусов 2.1-2.4 в ЖК GreenЛандия - 2. Финансирование проекта и выполнение строительных работ полностью взял на себя застройщик. Эксклюзивным брокером ЖК GreenЛандия - 1,2 выступает «Петербургская Недвижимость»
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