Setl City построила новую дорогу для жителей ЖК GreenЛандия

Setl City завершила строительство участка Графской улицы возле корпусов 2.1-2.4 в ЖК GreenЛандия – 2. Финансирование проекта и выполнение строительных работ полностью взял на себя застройщик. Эксклюзивным брокером ЖК GreenЛандия – 1,2 выступает «Петербургская Недвижимость».

Отметим, что помимо завершения строительства внутриквартального проезда 5 октября был открыт проезд под КАД, соединяющий Верхнюю улицу с Мурино.

В финансировании проекта в числе других застройщиков принимала участие компания Setl City. Предполагается, что в дальнейшем на КАД будет построена удобная развязка для жителей Мурино.

Это значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне.

ЖК GreenЛандия от Setl City строится неподалеку от метро «Девяткино», в западной части развивающегося микрорайона Мурино. Первый квартал уже построен и заселен.

Во дворах – яркие и оригинальные детские площадки с антитравматическим покрытием, оборудованные спортивные зоны.На территории «GreenЛандия-1» уже высажен яблоневый сад, во дворах комплекса растут липы, барбарис, бузина, ели и клены. Украшением ЖК стал сиреневый бульвар. В сентябре 2017 года компания Setl City с опережением на 4 месяца ввела в эксплуатацию корпуса 2.1-2.4 ЖК «GreenЛандия-2».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»