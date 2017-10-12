Проект закона о волонтёрстве вынесен на общественное обсуждение

Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение проект поправок в законодательство, закрепляющих юридические понятия «добровольчества» и «волонтёрства» и определяющих полномочия государственных и муниципальных органов власти по поддержке волонтерской деятельности и формы такой поддержки.

Документ разработан на основе президентского поручения по итогам встречи главы государства с представителями социально ориентированных НКО и волонтеров в июле 2017 года, и во исполнение Плана мероприятий по развитию волонтерского движения ‎в Российской Федерации. Текст законопроекта опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится 15 дней.

В документе впервые на законодательном уровне предлагается четко определить основы занятия добровольческой (волонтёрской) деятельностью. Предусматривается, что добровольцы (волонтёры) могут осуществлять свою деятельность как индивидуально, так и в составе организаций. Вводится понятие организатора добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольческой (волонтёрской) организации.

Также предлагается ввести возможность заключения гражданско-правовых договоров о деятельности волонтёров с благополучателем либо с юридическим лицом. В таких договорах может быть предусмотрено возмещение добровольцам понесённых расходов (на наем помещения, проезд, медстраховку, питание и т.д.), или обязанности по предоставлению им таких мер поддержки.

Кроме того, законопроектом устанавливается то, что органы государственной власти и органы местного самоуправления могут в порядке оказания поддержки осуществлять личное страхование добровольцев (волонтёров) за счет средств, предусмотренных на содержание указанных органов власти в соответствующем бюджете.

Также документ закрепляет право федеральных и муниципальных органов власти предоставлять налоговые льготы организаторам добровольческой деятельности и добровольческим организациям, а также юридическим лицам, оказывающим поддержку таким организациям.