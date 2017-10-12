СМИ: Лидера «Христианского государства» могут привлечь за экстремизм

В отношении арестованного лидера объединения «Христианское государство» Александра Калинина возбуждено новое уголовное дело – по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

Об этом 12 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Дело было возбуждено после анализа видеороликов, выложенных в Сеть, на которых Калинин оскорбительно высказывался в адрес мусульман, передает агентство. Правоохранительные органы официально эту информацию пока не подтверждали.

Напомним, сейчас активист уже находится в СИЗО из-за попытки принудить кинотеатры не показывать «Матильду» – по версии следствия, он рассылал прокатчикам письма с угрозами и был причастен к серии поджогов кинотеатров в разных городах (статья 179 УК РФ). 10 октября депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру запрос с требованием запретить деятельность «Христианского государства».