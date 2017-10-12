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12.10.2017 16:23
12 Комментариев

Новые купюры: привет из 90-х

В России появились новые деньги: 200 и 2000 рублей. Последний номинал – ноу-хау, а банкнота в 200 рублей уже была в истории РФ. Мы попытались сравнить прошлое и настоящее.
Новые купюры: привет из 90-х
Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

«Фонтанка» присмотрелась к новым денежным знакам и вспомнила про цикличность исторического процесса. Купюры в 200 рублей уже были в нашей истории. Но сопоставить их с новыми деньгами того же номинала оказалось нереально. Остается только сравнивать картинки.

«С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот», – сообщила 12 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя новые номиналы в 200 и 2000 рублей. Однако бежать к банкомату или в обменник за ними смысла пока нет. В Банке России отмечают, что массово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования, в декабре 2017 года.

Оформление новых банкнот было утверждено по итогам открытого голосования. На купюре номиналом 200 рублей показаны виды полуострова Крым: с одной стороны – разрушенные колонны Херсонеса Таврического, а на обороте – памятник затопленным кораблям в Севастополе.

фото с сайта cbr.ru

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На двухтысячной банкноте изображены восточные территории России: космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке.

фото с сайта cbr.ru

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Несмотря на предельную «патриотичность» образов, попавших на эти бумаги, соцсети не стесняются шутить и гадать о скрытом смысле схожести новых банкнот с купюрами европейской валюты.

Новые купюры: привет из 90-х

Зачем нам новые купюры

В прошлогоднем официальном объяснении регулятора, когда стало известно о проработке этих новых купюр, сообщалось, что такие банкноты необходимы для упрощения расчетов россиян. Значительная часть платежей находится в интервале 100 – 500 рублей, а также 1000 – 5000 рублей, поясняли в ЦБ. Кроме того, введение новых номиналов уменьшает износ мелких купюр, а следовательно, расходы на их печать.

Исторические параллели

Если купюра в 2000 рублей появилась в России впервые, то 200-рублёвые банкноты некоторым уже знакомы. 23 января 1991 года государственный банк СССР выпустил «советскую двухсотрублёвку».

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Это была первая отечественная банкнота, в бумагу которой внедрялись цветные защитные волокна. Такие купюры являлись официальным платёжным средством до 26 июля 1993-го.

conros.ru

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23 мая 1992 года появилась вторая версия той же зеленоватой купюры с немного изменённым дизайном и звёздами вместо профиля Владимира Ленина в качестве водяных знаков.

conros.ru

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Следующая двухсотрублёвка появилась уже в январе 1993 года, и она была вовсе лишена советской символики. Розоватая бумажка, появившаяся в качестве «бонуса» к двухсотрублёвкам с Ильичом, через полгода стала единственной официальной купюрой такого достоинства в России. Официально от неё, а заодно от номинала в 200 рублей в целом отказались лишь в 1998 году.

conros.ru

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«Зачем сегодня вернулась купюра в 200 рублей, я не понимаю. Про символизм и параллели времён не скажу. Но купюра в 2000 рублей действительно нужна. Просто потому, что она облегчает обмен денег. Шаг между купюрой в 1000 рублей и 5000 слишком большой. К тому же купюры в 1000 рублей наиболее часто подделываются», – сказал «Фонтанке» министр экономики России в 1992 – 1993 годах Андрей Нечаев.

Эксперт, который имел прямое отношение к знаменитой либерализации цен, вспомнил, как в то время решался вопрос о появлении новых купюр. «Когда в конце 1991 года готовили либерализацию цен, понимали, что будет существенный их скачок, и понадобится существенное увеличение денежной массы. С просьбой о необходимости печати новых купюр в 500 и 1000 рублей обратились в Верховный Совет, т.к. ЦБ был полностью под ним. Но доктор экономических наук Руслан Имранович Хасбулатов занял странную позицию. Мол, 500-рублёвки мы вам разрешим напечатать, а 1000-рублёвки нет, потому что это «разгонит инфляцию». Причины инфляции были несколько другими. В итоге в стране несколько месяцев был жёсткий кризис наличности. И это очень негативно сказалось на отношении к реформам в целом. Многим задерживали зарплату просто потому, что не было наличных, а когда выдавали, она в значительной степени уже обесценивалась», – вспоминает бывший министр финансов.

Сегодня подобных проблем ожидать не стоит: и гиперинфляции нет, и общий объем денег в обращении с учётом новых бон (профессиональное название банкноты. – Прим. ред.) в 200 и 2000 рублей будет поддерживаться за счет изъятия ветхих купюр, – заверяют в ЦБ.

Последний раз новые номиналы в России появлялись 8 лет назад. В 2009 году Банк России запустил 10-рублевую монету. До этого, в 2006 году, была запущена купюра в 5 тыс. рублей. А в 2001 году появилась купюра номиналом 1000 рублей.

На что хватало одной купюры

Что можно было купить на купюру в 200 рублей в начале 90-х, уже не вспомнил ни один опрошенный «Фонтанкой» эксперт. Андрей Нечаев про последние недели СССР сказал, что попытаться что-то купить можно было только на колхозном рынке. «Даже в Москве был тотальный дефицит в магазинах. Номинально вы могли купить тогда за эти деньги 20 карандашей или 4 пачки соли, если бы нашли её в продаже», – без радости уходит в воспоминания бывший глава Минфина.

Вспомнить сегодня примеры покупательской способности двухсотрублёвой купюры действительно непросто, так как в те годы не было внятной статистики, – отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Инфляция в 1991 году составила 160%. В 1992-м – 2509%, в 1993-м – 840%, в 1994-м – 214%. Коммунисты в Госдуме тогда пролоббировали включение печатного станка для покрытия дефицита бюджета. Адекватно возможность считать цены по отдельным товарам появилась лишь в 1995 году, когда инфляция составила 132%», – напомнил эксперт.

Но Росстат не спит. По данным ведомства, в 1991 году на 200 рублей вполне можно было отовариться 10 килограммами чая, закупить чуть меньше 10 литров водки, 200 буханок пшеничного хлеба, 13 килограммов говядины и даже приобрести одну пару кожаных женских туфель. На пальто уже бы не хватило примерно половины. Телевизоры официально стоили больше 2000 тысяч. Уже в 1992 году все поменялось: хлеба на 200 рублей удалось бы взять лишь 5 буханок, говядины меньше килограмма, а водки даже полбутылки не купить. Ни о чем. Правда, и сегодня бутылка водки стоит больше. Говядину тоже меньше чем за 500 рублей редко где купишь, со статистикой или без. Зато самого дешевого хлеба в Петербурге можно набрать буханок пять-семь. Всяко лучше, чем в 1992 году.

Цена памяти

Впрочем, даже сегодня у прежних двухсотрублёвок остаётся своя «покупательская способность», нумизматическая. В петербургской группе компаний «Конрос», которая больше 20 лет занимается аукционами по продаже коллекционных монет и бон, пояснили, что средняя стоимость коллекционных 200 рублёвых купюр начала 90-х годов прошлого века составляет примерно 25 долларов США, но, как правило, не более того. По-крайней мере, столько стоит советская двухсотрублёвка первого тиража 1991 года с профилем Владимира Ленина. Следующий тираж оценивается уже в четыре раза меньше – всего в 6 долларов. Ну а розовый «фантик» Банка России образца 1993 года коллекционеры сегодня купят разве что за 1 американский доллар.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (12)
BrotherRabbit
12 октября 2017 г. 17:23
AEG:
200 и 500 евро есть
теперь я спокоен отпустило
AEG
12 октября 2017 г. 17:12
BrotherRabbit:
купюры достоинством в 200 EUR?
А в чем проблема?
200 евро
Euro 200
terry18
12 октября 2017 г. 17:12
BrotherRabbit: а почему нет? 100, 200 и 500 евро есть
ab-cook
12 октября 2017 г. 17:06
Вброс дополнительной денежной массы,проходили....
AEG
12 октября 2017 г. 17:02
cfanya001: Рамзан не одобрит. Что такое 200 рублей? Вот на милионной — другое дело.
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