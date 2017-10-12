Сайт Google News не попал под закон о новостных агрегаторах из-за низкой посещаемости

Низкая популярность сайта Google News у пользователей российского сегмента Интернета освободила компанию от необходимости соблюдать «закон об агрегаторах» и проверять публикуемую информацию.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, на 12 октября все сайты и отдельные страницы с суточной аудиторией более миллиона, которые используются для обработки новостей, соблюдают законодательство РФ. В соответствии с ним «Яндекс.Новости», «Рамблер/новости», «Новости Mail.Ru» и «СМИ2» в течение полугода исправно хранят как размещаемую информацию, так и данные об источниках её получения.

Остальные действующие в России агрегаторы до миллионной посещаемости в сутки не дотянули. В список отстающих, по данным надзорного органа, попал и Google, что автоматически вывело его из-под закона о новостных агрегаторах, который вступил в силу с 1 января 2017 года, и избавило от ответственности за недостоверные публикации. К примеру, «Яндекс.Новости», чтобы попасть в реестр и избежать штрафа до трёх миллионов, вынужденно отказались выдавать в своих лентах сообщения не зарегистрированных СМИ.