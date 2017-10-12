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13.10.2017 10:00

Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты

Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты
Компания КЕЙ

Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели.  

Рынок современных видеокарт сегодня разделили два производственных гиганта – AMD и NVIDIA. У обеих компаний имеются большие армии поклонников, поэтому, наверняка, Вы уже знаете, какому именно бренду отдадите предпочтение. Соответственно, выбор конкретной модели сводиться к ее техническим характеристикам. 

Один из важнейших нюансов при выборе видеокарты – разрешение самого монитора. Конечно, от характеристик самого видеоадаптера тоже зависит многое, но та карта, которая легко справляется с FullHD (1920x1080 пикселей), разочарует Вас при установке ее на ПК с монитором в 2К, а на разрешении 4К и вовсе начнет откровенно «тормозить».       

Еще одна не менее важная характеристика – это энергопотребление. От этого зависит, какой блок питания нужно будет установить в ПК.

Как правило, чем больше мощность видеокарты, тем выше ее энергопотребление и тем мощнее потребуется блок. Отсюда также вытекает и большее количество тепла, выделяемое при работе.

Соответственно, следует убедиться в том, что имеющаяся система охлаждения справится с его отводом. 

К характеристикам первостепенной важности следует также отнести и возможность «разгона» видеокарты (дополнительное увеличение скорости ее работы при помощи программных средств).

Как показывает практика, карты марки NVIDIA чуть более податливы в этом плане, чем адаптеры AMD.

Теперь перейдем к разбору конкретных моделей видеокарт. На сегодняшний день Вам уже не стоит обращать внимание на те модели, которые были выпущены до GeForce GTX 1050 Ti с 4 гигабайтами памяти или Radeon RX 560.

Такие видеокарты не смогут справиться с современными играми, но зато обеспечат отличную производительность в уже классических играх, например, Counter Strike: GO.

Если хочется поиграть во что-то более современное, то присмотритесь к GeForce GTX 1060 c 6 гигабайтами памяти или Radeon RX 570.

Такие видеокарты, несмотря на то, что они относятся к среднему ценовому сегменту, смогут обеспечить достаточную производительность даже для новых продуктов игровой индустрии.

GeForce GTX 1080 или Radeon RX Vega 64 – это те адаптеры, которым и вовсе нипочем любые графические продукты – с ними Вы сможете забыть о тормозящих играх на несколько последующих лет.  

 


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