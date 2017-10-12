Порошенко решил рубить руки ворующим у армии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в армии – иначе руки отрубит. Такой посул глава государства изрёк, осматривая общежития Вооруженных сил в Киеве.

Слова Петра Алексеевича 12 октября приводит телеканал "112 Украина".

"Позиция первая – никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, – отрублю руки. Это позиция президента. Армия – это предмет моей персональной заботы, армия является одним из наших очевидных достижений за три года. Это было сделано моими усилиями, усилиями министра обороны, усилиями министерства обороны, руководства Нацштаба, волонтеров и волонтерского десанта, когда он был высажен в самое тяжелое время в 2014 году, для того чтобы не допустить коррупции", – сказал Порошенко.

"Позиция вторая. Я приветствую, когда любое подозрение о коррупции передается в правоохранительные органы. Независимо, НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, там, где по подследственности. Вместо того, чтобы бегать по телеэкранам, вместо того, чтобы заниматься политиканством. Единственное, чего я жду – немедленная передача в правоохранительные органы, включая НАБУ. Это правильная гражданская позиция", – добавил глава государства.

"Любое затягивание, когда дела ведутся с расследованием три-четыре года, являются неприемлемыми. Это разрушает логику борьбы с коррупцией", – подчеркнул Порошенко.

Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимир Гулевич. Позже оно сообщило о подозрении в растрате государственных средств при закупке топлива еще двум чиновникам Минобороны.