С ноября за проезд в электричках можно будет расплачиваться «Подорожником»

Мероприятия по внедрению оплаты проезда в электричках с помощью карты «Подорожник» проходят на объектах Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Планируется, что воспользоваться сервисом петербуржцы смогут с начала ноября.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СЗППК 12 октября, сейчас происходит процесс внедрения и тестирования системы оплаты на вокзалах и пригородных станциях. Завершить его в компании планируют к ноябрю и, вероятно, уже с начала месяца пассажиры смогут проходить через турникеты, прикладывая к ним «Подорожник». Таким образом, при помощи одного носителя петербуржцы смогут оплачивать проезд во всем наземном транспорте Петербурга, метро и пригородных электричках. Как именно будет устроена система и будет ли проезд по «Подорожнику» стоить дешевле, как это происходит в случае со всем другим транспортом, кроме маршруток, пока неизвестно. Однако, как объяснили в СЗППК, уже точно определено, что картой можно будет оплатить как разовый проезд, так и записать на нее абонемент.

Напомним, с конца июня карту «Подорожник» объединили с московской «Тройкой».