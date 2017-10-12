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12.10.2017 14:35

СМИ: Губернатор Красноярского края узнал об отставке вместе со всеми

Бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский рассказал журналистам, что испытал от «добровольной отставки» эмоциональный шок и не имеет планов на будущее.

Слова чиновника приводит издание «Тайга. Инфо». «Мне многие говорили, что готовится соответствующий приказ, но я отмахивался от этих слухов. Я с 90-х годов в публичной политике и знаю цену подобным "новостям". Так что о своей отставке я узнал практически одновременно со всеми. Первая реакция — эмоциональный шок», — вспомнил свои первые впечатления от решения президента экс-губернатор.

По его словам, «объективных предпосылок» для его ухода не было. Видимо, он не вписался в президентское представление о "новой региональной политике". «Курс на обновление кадрового состава очевиден. Но, честно сказать, я впервые оказался в такой ситуации. На протяжении карьеры у меня были трудные расставания, но каждый раз, прощаясь с командой, я уже жил будущими задачами. Сейчас впервые в жизни я ухожу, не имея никаких планов», — рассказал Толоконский.

Толоконский сложил полномочия 29 сентября. Его на посту главы края сменил 62-летний председатель местного законодательного собрания Александр Усс.

С конца сентября помимо Красноярского края руководство сменилось еще в десяти регионах – ушли главы Орловской, Новосибирской, Ивановской, Самарской, Нижегородской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Дагестана, Красноярского и Приморского краёв. 12 октября досрочно сложил полномочия глава Псковской области Турчак, который почти сразу после этого стал и.о. секретаря генсовета «Единой России».


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