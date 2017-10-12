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12.10.2017 14:36
1 Комментариев

Кузнечный хочет пойти по пути Елисеевского

Арендатор Кузнечного придумал, как помешать Смольному найти рынку нового владельца. Это может затормозить объявленную властями Петербурга кампанию по модернизации рыночной торговли.
Кузнечный хочет пойти по пути Елисеевского

Торги по Кузнечному рынку, которые город задумал провести уже в ноябре, рискуют отложиться на неопределенный срок или не состояться вовсе. ООО «Кузнечный рынок» подало заявление на приватизацию исторического здания в Кузнечном переулке. В случае отказа городским властям предстоит вступить с арендатором в затяжной судебный процесс. 

О том, чтобы навести порядок на рынках, городские власти задумались в мае 2017 года. По их мнению, рыночные торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а среди покупателей в основном пенсионеры и редкие туристы. Страдает и потребитель. Вместо фермерской продукции зачастую предлагают горожанам ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой.   

Всего в Северной столице работает 14 продовольственных рынков, шесть из них – в частных руках, восемь арендуются у города. Среди тех, кому КИО решил найти новых владельцев в первую очередь, оказались Кузнечный, Мальцевский, Московский, Невский и Ломоносовский рынки.

Кузнечный — самый лакомый кусок рыночного пирога. Благодаря расположению в центре города и историческому зданию, которое разрекламировано во всех путеводителях, он привлекателен не только для местных жителей, но и для туристов. Именно он должен был стать пилотным проектом кампании по обновлению рынков.

Формально Кузнечный лишился прежнего арендатора еще 4 октября: в этот день истек срок уведомления о расторжении договора, который КИО направил ООО «Кузнечный рынок». Однако специалисты комитета по контролю за имуществом Петербурга, пришедшие проверить готовность здания к торгам, обнаружили, что предприниматели не только не вывезли оборудование, но и продолжают торговать как ни в чем не бывало. ККИ ушел, но обещал вернуться: на демонтаж своими силами оператору дали еще месяц. Правда, дирекция рынка расписываться в получении уведомления демонстративно отказалась, дав понять, что не намерена сдаваться без боя.

Шанс сохранить здание Кузнечного нынешней управляющей компании дает 159 ФЗ. В соответствии с ним, по истечении двух лет аренды бизнес вправе выкупить занимаемое помещение, а государство не может ему отказать. Как сообщила «Фонтанке» Ольга Котченко (по данным СПАРК, ее дочери Анастасии принадлежит 97% ООО «Кузнечный рынок»), это заявление подано в КИО в начале сентября, то есть еще до прекращения срока действия договора аренды. В комитете подтвердили, что получили запрос, и пообещали дать ответ в течение недели.

Если Смольный не найдет причин для отказа, ООО «Кузнечный рынок» должно будет выкупить здание по рыночной стоимости. Но даже если решение будет не в пользу арендатора, намеченные на ноябрь торги все равно рискуют отложиться на неопределенный срок, признал замглавы КИО Александр Герман. Арендатор имеет право обжаловать решение. До того, как суд установит истину, предприятие будет вправе не покидать помещение. А пока оно не освободиться, торги состояться не могут. «Судебный процесс с апелляциями может затянуться на год-два», – резюмировал чиновник. Впрочем, Александр Герман напомнил, что преимущественное право выкупа не сработает, если у арендатора обнаружатся долги.

В ООО «Кузнечный рынок» уверены в своей победе. Ольга Котченко напомнила, что в городе уже есть прецеденты выкупа знаковых торговых объектов. К примеру, в прошлом году Смольный уступил Елисеевский магазин на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы ООО «Магазин купцов Елисеевых», принадлежащему жене ресторатора Евгения Пригожина, за 810,5 млн рублей. Отказа оператор тоже не боится. «Если там и есть долг, то только технический. Мы внесли деньги даже с переплатой и готовы предоставить суду необходимые документы», – пояснила она.

ООО «Кузнечный рынок» арендует у Смольного историческое здание в Кузнечном переулке с начала 2000-х. В числе совладельцев до недавнего времени значился Николай Нарышкин, который также был владельцем Московского рынка, а также его партнеры Лариса Шульц, Алия Фролова и Ирина Яковлева. С августа 2017 года 97% компании принадлежит Анастасии Котченко. Остальные 3% делят Нарышкин, который сохранил за собой должность директора, и еще несколько предпринимателей.  Анастасия Котченко ничем не известна в предпринимательских кругах, однако ее мать Ольга Котченко является совладельцем и генеральным директором ряда компаний и на своей странице «ВКонтакте» рекомендует себя как эксперта в области коммерческой недвижимости и арбитражных споров.  По информации «Фонтанки», Николай Нарышкин продолжает участвовать в управлении рынком наравне с новой командой.

От исхода борьбы за Кузнечный рынок будет зависеть судьба всей кампании по обновлению рыночной торговли в Северной столице, считает заместитель председателя правления потребительского общества «Санкт-Петербургские сельскохозяйственные рынки» и глава Торжковского рынка Леонид Яцук. «Сейчас все операторы, затаив дыхание, следят за тем, что будет с Кузнечным. Но то, что все будут бороться, очевидно», – отметил он.

Уверенности старой гвардии, многие представители которой начали руководить рынками еще во времена Советского Союза, добавляет тот факт, что пока сам Смольный не определился, какими именно должны быть рынки нового поколения. В проекте конкурсной документации по Кузнечному рынку, которую получили потенциальные участники торгов, указано лишь, что объект должен сохранить за собой функции рынка. Также прописаны срок аренды (15 лет), стартовая цена арендной платы (14,4 млн рублей в год) и обязательство арендатора инвестировать в модернизацию объекта (295 млн рублей). 

Это удивило претендентов, ожидавших от чиновников более детальной концепции. «Должен быть проект, который скажет, что там можно менять, что нельзя, сколько фермеров должно быть, можно ли приглашать сетевых ретейлеров. Только после этого можно все просчитать и понять, приемлемы ли условия», – прокомментировал управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

В московской Zemskiy Group считают, что требования по инвестициям завышены. «По нашей оценке, для модернизации объекта хватило бы 170 млн рублей», – прокомментировал глава компании Владислав Земский. По его мнению, это негативно отразится на сроках окупаемости. Однако компания все равно готова принять участие в торгах. В случае победы Zemskiy Group рассчитывает увеличить доходы за счет вывода Кузнечного из реестра рынков, что даст возможность торговать там алкоголем. «Когда вы покупаете устриц, вам хочется шампанского», – прокомментировал предприниматель. По его словам, это не будет противоречить требованию Смольного сохранить деятельность продовольственного рынка. «Места для фермеров мы сохраним», – заявил он.

В обувной сети Zeneden, которая ранее тоже проявляла интерес к петербургским рынкам, сообщили, что охладели к проекту и намерены сосредоточиться на основном бизнесе.

Леонид Яцук, напротив, считает установленную Смольным сумму инвестиции недостаточной. Однако, по его словам, окупить вложения, работая в качестве сельскохозяйственного рынка, не реалистично.

Зато в самом ООО «Кузнечный рынок» готовы взяться за эту непростую задачу.  По словам Ольги Котченко, став собственником Кузнечного, компания готова инвестировать в модернизацию 150-175 млн рублей собственных средств и еще столько же привлечь от инвестора. «Сейчас есть предварительные договоренности с двумя крупными застройщиками», – уточнила она. Проект сейчас разрабатывается совместно с рестораторами.

«Главное провести ремонт, поставить новое оборудование. Ну и в целом освежить концепцию», – пояснила Ольга Котченко. Примерами такого обновления может быть открытая кухня в торговом зале и кафе по фасаду здания. «Фермеры останутся, алкоголя не будет», – заключила она.

 Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
nuga
12 октября 2017 г. 15:08
Давно пора организовать кухню и приготовление простейшей кулинарной обработки из купленных мяса,рыбы.Например,купил мясо,отдал,заплатил минимум за преобразования его в отбивные или эскалопы.Пока готовят,отдохнул в баре или кафе,потом забрал горячее в контейнер и домой в морозилку часть закинул,потом только разогрев,особенно удобно такое с рыбой-её разделка,чистка-морока и грязь.А так ,почистили,посолили,поперчили и запекли или пожарили.
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