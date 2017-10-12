Российские депутаты отказались ехать в США из-за «украденных» триколоров

Исчезновение государственной символики РФ со зданий российского консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне сорвало плановый визит делегации Госдумы ФС РФ в Соединённые Штаты Америки.

Как сообщили в аппарате Государственной думы 12 октября, российская сторона в ответ на «оскорбительное» снятие флагов с закрытых диппредставительств приняла решение отложить рабочую поездку.

«Решение будет действовать до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения», – заявили в ведомстве.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал такой ответ со стороны парламентариев на «очередной деструктивный шаг в дипломатической войне» взвешенным и адекватным, передает РИА Новости.

Напомним, объекты дипломатической собственности РФ попали в центр скандала в начале сентября, когда консульства в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты по решению американских властей. Позже сотрудники ФБР провели обыски в помещениях. Российский МИД обвинил американские спецслужбы в проникновении в закрытое учреждение, подкрепив заявление видеозаписью.

Накануне со зданий сняли российские флаги. В Госдепе уверяют, что символику сняли «бережно» и хранят «в безопасности», но Слуцкий заявил, что это явная провокация, пишет РИА Новости.