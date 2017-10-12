Турчак предсказал переезд в Москву за неделю до решения Путина

Отправленный в отставку губернатор Псковской области Андрей Турчак проявил чудеса ясновидения. Его администрация за неделю до решения Владимира Путина арендовала автомобиль для поездок по Москве.

Как следует из сайта госзакупок, администрация Псковской области 4 октября объявила аукцион по оказанию услуг автомобильного транспорта. Документация требовала от заказчика предоставление иномарки бизнес-класса для разъездов в Москве. Победитель аукциона должен подавать авто независимо от дня недели и времени суток, водитель – отлично ориентироваться в Москве и Подмосковье, а маршрут и время движения определяются условиями конкретной поездки.

В качестве источника финансирования указан областной бюджет. На то, чтобы автомобиль был под рукой у неназванного функционера, который станет частым гостем в Москве, администрация выделила 180 тысяч рублей. Оплата почасовая, договор действует до конца 2017 года.

Сегодня, 12 октября, стало известно, что Владимир Путин отправил Андрея Турчака в отставку, а премьер Дмитрий Медведев назначил его врио секретаря генсовета «Единой России».