Патриарх назвал «Матильду» ранящей людей фальшивкой

Фальшивкой, способной ранить огромное количество людей, назвал фильм «Матильда» патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РЦП высказался, открывая заседание Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя в Москве 12 октября.

«История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», – заявил патриарх Кирилл.

Он добавил, что события ХХ века для многих россиян — «все еще кровоточащая рана. Царственные страстотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за веру, сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы… К сожалению, эти горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне».

«Художник имеет право на художественный вымысел. Но художественный вымысел и ложь — это разные вещи, – уверен предстоятель русской Церкви. – Художественный вымысел является драматургическим приемом и как таковой усиливает интерес зрителя к историческим фактам. Ложь — это не драматургический прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение...

Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого — в том числе в форме произведений искусства — будут содействовать прежде всего примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских распрей, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей. Мы все — верующие и атеисты, художники и нехудожники, консерваторы и либералы — призваны к тому, чтобы жить в одной стране, в одном обществе и заботиться о его целостности».

Отметим, что это первое публичное высказывание патриарха о картине Алексея Учителя, которая должна выйти в широкий прокат 26 октября.