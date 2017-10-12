Вслед за арестом полковника полиции Следственный комитет пришел в «Еврознак»

Сотрудники «заказного» отдела полицейского главка и Следственного комитета Петербурга обыскивают квартиру руководителя лидера российского рынка по изготовлению дорожных знаков, компании «Еврознак». Также мероприятия прошли в офисе фирмы на территории Кировского завода. «Фонтанка» узнала, что обыски связаны с убийством петербургского менеджера. И по этому делу в следственном изоляторе уже находится полковник полиции.

По информации «Фонтанки», 12 октября около десяти часов утра в бизнес-центр «Шереметев» на территории Кировского завода зашли сотрудники СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Как нашему изданию подсказали очевидцы, правоохранители пришли в серьезную компанию «Еврознак», арендующую там площади. По данным «Фонтанки», обыск не связан с экономикой.

В конце мая этого года Следственным комитетом по Невскому району было возбуждено уголовное дело по убийству 43-летнего петербуржца Фролова. Его нашли с многочисленными ножевыми ранениями возле своей парадной на Товарищеском проспекте. В начале августа этого года дело было передано в Следственный комитет Петербурга, а оперативное сопровождение поручено сотрудникам «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД.

По данным нашего издания, в августе 2017 года по этому уголовному делу был арестован полковник транспортной полиции Ашот Бабалян. Сегодня ему вменяется в вину то, что он, используя свое служебное положение, по просьбе своего знакомого узнал о передвижениях Фролова. Другое дело, что, по данным «Фонтанки», высокопоставленный полицейский не знал истинных намерений заказчика.

Кстати, после его ареста только что назначенный на должность начальника Управления на транспорте МВД по Северо-Западу полковник полиции Евгений Стасишин провел служебную проверку. И начальнику арестованного Бабаляна пришлось уволиться из органов.

Следственный комитет подозревает, что заказчиком убийства Фролова является управляющий компании «Еврознак» Карэн Арутюнянц.

Заметим, что «Еврознак АГ Санкт-Петербург» создан в 1995 году в качестве совместного российско-немецкого предприятия по производству дорожных знаков. Впоследствии «Еврознак» стал поставлять имиджевое рекламное оборудование, а сегодня компания – лидер российского рынка по производству тех же дорожных знаков.

По информации «Фонтанки», Карэн Арутюнянц недавно объявлен в федеральный розыск, а сегодня, 12 октября, обыск начался по месту его жительства на Петроградской стороне. По мнению Следственного комитета Петербурга, подозреваемый, не желая встречаться со следователем, улетел в Лондон. (Именно в Великобритании зарегистрирована головная компания Карэна Арутюнянца).

Что касается связи убитого Фролова с компанией «Еврознак», то «Фонтанка» увидела, что погибший ранее там работал менеджером, но уволился не без конфликта с управляющим.