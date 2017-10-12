Спикер ЗакСа в очередной раз пообещал раскрыть депутатские поправки

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал раскрыть депутатскую поправку. Такое заявление он сделал 12 октября в рамках общения с журналистами на церемонии внесения проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение парламента города.

"Все поправки будут авторизованы", – ответил он на вопрос корреспондента «Фонтанки».

Проект бюджета был одобрен правительством Петербурга 10 октября. Доходы на следующий год составляют 538,6 млрд рублей, из которых 529,4 млрд город заработает самостоятельно, а еще 9,2 млрд рублей — субвенции из федеральной казны. Потратить предполагается 587,5 млрд. В 2019 году доходы рассчитаны на 576,7 млрд, расходы – 614,1 млрд, в 2020 году – 619,8 млрд и 645,2 млрд соответственно.

Депутатская поправка – это изменение к уже сверстанному Смольным бюджету на 2017 год, вносимое во втором чтении. Практику поправок ввели в Петербурге во времена мэра Анатолия Собчака: таким образом изначально стимулировались те депутаты, которые голосовали за бюджет в первом чтении. Считается, что народные избранники лоббируют выделение средств близким им организациям.

Поправка традиционно была анонимной, однако ежегодно спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обещал журналистам раскрыть авторство каждого из изменений. В частности, весной 2017-го года авторство депутатской поправки скрыли, заявив, что депутаты работали над ней коллективно.

В 2016 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве с депутатской поправкой в отношении парламентария Светланы Нестеровой и ее помощниц.