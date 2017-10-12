«Достоевскую» закрывали из-за аудиогида

Взрывотехники ОМОН не нашли бомбы в брошенной сумке, замеченной на станции оранжевой линии петербургского метрополитена днём 12 октября.

Как сообщает пресс-служба метро, обследование бесхозного предмета на «Достоевской» завершилось в 13:26 — проверка заняла 45 минут. В оставленной на платформе сумке оказался аудиогид. Станция вернулась к обычному режиму работы.

Напомним, на время работы сотрудников Росгвардии поезда проезжали станцию без остановки, также был закрыт переход на «Достоевскую» с «Владимирской».