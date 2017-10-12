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12.10.2017 13:29

В ЖК «Лондон Парк» началось благоустройство территории

В ЖК «Лондон Парк» началось благоустройство территории
Компания Л1

В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию двух многосекционных жилых корпусов жилого комплекса «Лондон Парк» Компания Л1 приступила к благоустройству прилегающих территорий.

Так, вдоль улицы Руднева была высажена березовая роща. Это продолжение работ по озеленению комплекса, которые были начаты еще в июне, – на эксплуатируемой кровле торгово-развлекательного комплекса было посажено шестьдесят пять вишневых деревьев.

Также ведется обустройство заездов на эксплуатируемую кровлю комплекса и открытых автостоянок на прилегающей территории.

В сдаваемых 3 и 4 жилых корпусах продолжаются работы по пуско-наладке лифтов, отделке мест общего пользования и утеплению, оштукатуриванию и окраске фасадов на переходных балконах, уже работает комиссия ПИБ по замеру площадей квартир. Ввод в эксплуатацию корпусов 3 и 4 намечен на конец текущего года. 

ЖК «Лондон Парк», строящийся в обжитой части Выборгского района Санкт-Петербурга на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро, – это новая архитектурная доминанта района. Высота башен комплекса, которые были сданы и заселены в первой половине 2017 года, составляет 102 метра, это третье место в городе среди зданий жилого назначения. 

Комплекс представляет собой закрытый жилой квартал с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным и спортивным центрами, многоуровневым паркингом на 2200 машиномест, детскими игровыми и спортивными площадками. Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Компания Л1
Компания Л1

Проект выделяется интересными планировочными решениями и удобствами, присущими жилью более высокой ценовой категории. Квартирография представлена студиями, а также одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами. Сейчас стоимость квадратного метра в ЖК «Лондон Парк» начинается от 77 тысяч рублей.

За дополнительной информацией просьба обращаться в 

Департамент внешних коммуникаций Компании Л1 по т. +7-812-242-22-05

 

 

 


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12.10.2017 13:29

В ЖК «Лондон Парк» началось благоустройство территории

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