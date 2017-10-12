Губернатор Псковской области Турчак ушёл в отставку

Глава Псковской области Андрей Турчак стал очередным губернатором-отставником. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному 12 октября на сайте главы государства, обязанности Турчака, который возглавлял регион с 2009 года, будет выполнять заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Предполагается, что уже экс-губернатор займёт должность секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Андрей Турчак прославился через год после того, как занял пост губернатора Псковской области, когда был избит журналист Олег Кашин. По словам Кашина, за нападением на него стоит именно губернатор, обидевшийся на оскорбления в Интернете.

Напомним, ранее в досрочную отставку ушли губернаторы Орловской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Дагестана, Красноярского и Приморского краёв, а позже – Ивановской области.