Вячеслав Макаров опроверг предвыборную логику тарифов на проезд

Власти не учитывают предвыборные кампании, когда принимают решение о неповышении тарифов. Исходят из того, что люди живут небогато.

Об этом 12 октября заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на церемонии внесения проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение городским парламентом. "Никогда не учитывали, – ответил Макаров на вопрос корреспондента "Фонтанки". – Понимаем, что люди живут небогато, стремимся сохранить баланс, чтобы и дефицит перевозчиков не сильно увеличивался, и чтобы лишних денег у горожан не забирать".

Напомним, правительство города приняло решение не повышать в 2018 году стоимость проезда в общественном транспорте, что увеличивает бюджетную субсидию перевозчикам примерно на 10 млрд рублей. В последние годы подобные решения совпадают с выборными кампаниями.

Проект бюджета был одобрен правительством Петербурга 10 октября. Доходы на следующий год составляют 538,6 млрд рублей, из которых 529,4 млрд город заработает самостоятельно, а еще 9,2 млрд рублей — субвенции из федеральной казны. Потратить предполагается 587,5 млрд. В 2019 году доходы рассчитаны на 576,7 млрд, расходы составят 614,1 млрд. В 2020 году – 619,8 млрд и 645,2 млрд соответственно.