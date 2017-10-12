За 27 ударов ножом двое петербуржцев получили по пятнадцать лет

На 15 лет в колонию строгого режима отправились двое петербуржцев, убивших своего приятеля. На теле потерпевшего насчитали около 30 ножевых ранений.

Как сообщает 12 октября объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в городском суде огласили приговор Виталию Доброхотову и Дмитрию Пекарскому. По версии следствия, 15 апреля 2015 года в квартире на улице Софийской они убили своего знакомого. Нетрезвые мужчины нанесли своей жертве не менее 27 ударов двумя ножами и дважды — табуретом.

В завершение подельники обыскали квартиру и унесли оттуда телевизор, мобильный телефон, плед, халат. Не погнушались и продуктами.

Признав вину лишь частично, Доброхотов и Пекарский получили длительные сроки заключения. Также они должны выплатить 2 млн рублей морального и материального вреда матери погибшего.