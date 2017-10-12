После публикации «Фонтанки» рабочие очистили от кед небо над Поцелуевым мостом

Рабочие «Ленсвета» после публикации «Фонтанки» уничтожили «арт-объект» над Поцелуевым мостом — сняли с проводов 6 пар кед, портивших вид на Исаакиевский собор.

Работы прошли в ночь на четверг. Уже утром изменения заметил главный синоптик Петербурга и области Александр Колесов.

«Утром стоял на мосту и не верил своим глазам... Нет, не может быть. Ну ведь можно исправить что-то и в этом мире, главное донести до властей и исполнителя. Спасибо», – написал он.

Как писала «Фонтанка», обувная композиция сформировалась на этой неделе. Чтобы её убрать, потребовалась уникальная спецтехника — итальянский подъемник, который доставили в центр Петербурга по ночным улицам. Мотивы тех, кто закидал кедами провода у моста, неясны. Но читатели «Фонтанки» высказали предположения, что площадкой для их метания мог стать частный катер — расстояние до проводов с самого моста достаточно большое.