Топ-менеджер Аграрного университета сядет на три года за взятки и мошенничество

Реальный срок за обман студентов и иностранца, пристраивавшего родственника в аграрный вуз в Пушкине, получил директор международного центра университета Дмитрий Кравцов. Это второй приговор из серии дел высокопоставленных сотрудников учебного заведения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 октября, Пушкинский районный суд признал директора центра международной деятельности и международных проектов Аграрного университета виновным в получении взятки, а также в мошенничестве.

В июне 2017 года топ-менеджера задержали сотрудники УФСБ по Петербургу и области после передачи 30 тысяч рублей от гражданина Туркмении. Иностранец платил за приглашение его родственника на учебу, хотя в вузе, как было установлено во время суда, оформление приглашения является бесплатным.

В ходе следствия также выяснилось, а в процессе подтвердилось, что Кравцов взял у двух студентов 15 и 20 тысяч соответственно за покрытие долгов по оплате за обучение, хотя прием средств не входил в его полномочия.

Кравцов вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, но в отличие от коллеги, которого суд приговорил двумя месяцами ранее, получил реальный срок – 3 года в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 2 августа Пушкинский райсуд признал виновным в получении взятки начальника управления развития и капитального строительства этого же вуза Израиля Глузмана. Тот сознался и раскаялся во взятке в 200 тысяч за возможность подписания договора аренды одного из помещений Аграрного университета. И получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штраф - 7 млн рублей.

В том же суде в процессе еще три суда: над деканом юридического факультета вуза Исабалы Зейналова (обвиняется в получении 300 тысяч рублей от студентов) и специалистом по учебно-методической работе Любовью Мукановой (обвиняется в посредничестве в этой «сделке»); начальником административно-правового управления СПбГАУ Русланом Магомаевым, обвиняемым в «решении вопросов», касающихся судьбы одного из филиалов университета, посредством взятки в полтора миллиона рублей.