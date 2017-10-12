Очевидцы: В «Галерее» рухнула стена из гипсокартона

В торгово-развлекательном центре у Московского вокзала в Петербурге 12 октября произошло небольшое ЧП. За некоторое время до открытия в помещении обрушилась рекламная конструкция.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», утром в «Галерее» якобы проверяли пожарную сигнализацию и «включили продувку лифтов». В результате «стена из гипсокартона просто обрушилась».

В пресс-службе ТРК «Фонтанке» заявили, что последовательность событий была несколько иная: сотрудники подрядной организации одного из арендаторов «Галереи» проводили работы по фасаду и повредили временную перегородку с баннером.

«В результате падения был поврежден ороситель системы пожаротушения. Зона падения была оперативно огорожена сотрудниками безопасности комплекса. В течение 30 минут служба клининга привела в порядок оцепленную территорию. Жертв и пострадавших нет. Торговый центр работает в обычном режиме», – отметили в «Галерее».