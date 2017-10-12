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12.10.2017 12:50

В Болгарию из Петербурга доставили корпус реактора АЭС «Белене»

 

Ижорские заводы поставили в Болгарию второй корпус реактора для строящейся АЭС «Белене». Операция по доставке оборудования из Санкт-Петербурга началась в январе 2017 года.

Как рассказали в пресс-службе предприятия 12 октября, оборудование для болгарской АЭС было изготовлено по договору 2008 года. С тех пор оно хранилось на складе предприятия. В конце 2016 года болгарской стороной была проведена инспекция и в январе его отгрузили в Морской порт Санкт-Петербурга для дальнейшей транспортировки в Болгарию. Первый корпус реактора для АЭС «Белене» был отгружен в феврале 2017 года. А в октябре доставили и второй.

Кроме корпусов реакторов, Ижорские заводы изготовили два комплекта реакторного оборудования для болгарской атомной электростанции, включая внутрикорпусные устройства, блоки верхние, компенсаторы давления, гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ), гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), узлы главного циркуляционного трубопровода и другое оборудование первого контура АЭС.

Строительство АЭС «Белене» началось в 1987 году, но было заморожено в 1990-году из-за проблем с финансированием и протестов населения. В 2013 году в Болгарии прошёл референдум, а позднее создана рабочая группа, на которой было принято решение вернуться к проекту. Основными поставщиками оборудования для атомной станции стали Ижорские заводы.


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