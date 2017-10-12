«Достоевская» и переход с «Владимирской» закрыты
Бесхозные вещи на станции оранжевой ветки стали причиной сбоя в работе петербургской подземки днем 12 октября.
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», людей попросили покинуть «Достоевскую», и в 12:43 полностью закрыли наземный вестибюль. Также попасть на станцию нельзя с «Владимирской» – переход с красной линии закрыт.
Степень опасности подозрительной находки проверяют специалисты. Поезда проезжают «Достоевскую» без остановки.