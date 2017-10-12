«Достоевская» и переход с «Владимирской» закрыты

Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка

Благодаря современным технологиям, родители больше не должны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы обеспечить его безопасность - теперь эту задачу могут частично принять на себя специальные устройства. Специалисты компании КЕЙ познакомят Вас с основными типами гаджетов детской безопасности