ВЦИОМ: Половина россиян — за войну в Сирии до победного

Военно-космические силы РФ, по мнению большинства жителей России, уже добились поставленных целей в Сирии, и ситуация в арабской республике приходит в норму. Тем не менее респонденты уверены: бороться с терроризмом нужно до победного конца и дело на полпути не бросать.

Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 12 октября, сирийскими событиями интересуются 79% граждан нашей страны, из них почти треть (23%) – регулярно. Больше трёх четвертей опрошенных (79%) полагают, что поставленные цели Россия уже выполнила.

Треть от общего числа респондентов (34%) готова на этом остановиться. По мнению граждан, операцию в САР нужно свернуть, поскольку там гибнут наши люди (24%), война недешево обходится России (14%), а стране хватает и своих проблем (15%). Между тем 54% полагают, что начатое бросать нельзя (25%) и РФ должна разгромить терроризм (29%). При этом 7% переживает, что если Россия отступит, то власть захватят боевики, а 6% уверены, что это сделают США.

Судя по данным социологов, россияне не хотят оставлять Сирию даже после победы. По их мнению (73%), страна должна оказать поддержку измученному войной народу. В основном гуманитарную (75%) и дипломатическую (44%), но четверть не исключает и материальную помощь (25%).