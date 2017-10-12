Курс биткоина превысил 5000 долларов — об этом сообщает сервис Coindesk, специализирующийся на информации о криптовалютах.

По состоянию на полдень 12 октября курс биткоина колебался вокруг отметки в 5150 долларов за единицу.

Напомним, что с начала 2017 года стоимость биткоина выросла более чем на 400%, пережив кратковременное падение в сентябре на волне новостей о закрытии криптовалютных бирж в Пекине. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что до конца года будут подготовлены законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют в России.