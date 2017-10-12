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12.10.2017 12:39

Курс биткоина превысил 5000 долларов

Курс биткоина превысил 5000 долларов — об этом сообщает сервис Coindesk, специализирующийся на информации о криптовалютах.

По состоянию на полдень 12 октября курс биткоина колебался вокруг отметки в 5150 долларов за единицу.

Напомним, что с начала 2017 года стоимость биткоина выросла более чем на 400%, пережив кратковременное падение в сентябре на волне новостей о закрытии криптовалютных бирж в Пекине. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что до конца года будут подготовлены законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют в России.


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На Лиговском карманник, украв вещи у китайцев, оказался в руках у ГИБДД

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12.10.2017 12:17
Банк «Санкт-Петербург» открывает программу военной ипотеки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу кредитования военнослужащих на первичном и вторичном рынках недвижимости.
ГК «Эталон»
12.10.2017 11:14
По ипотеке на квартиры АО «Эталон ЛенСпецСМУ» снижаются ставки
АО «Россельхозбанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотечной программе на покупку квартир в новостройках.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.10.2017 13:07
Прибыль Банка «Санкт-Петербург» по РСБУ выросла вдвое
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
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АО «АЛЬФА-БАНК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Авиакомпания «Победа»
28.09.2017 10:15
Boeing рассчитал оптимальный размер багажа для «Победы»
В октябре 2017 года авиакомпания «Победа» намерена снизить свой базовый тариф почти на 20 процентов и изменить правила по перевозке багажа.
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