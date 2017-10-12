В Петербурге СК и прокуратура выясняют, как школьник получил увечья при езде на квадроцикле

Мальчик девяти лет разбился, катаясь на квадроцикле во дворе петербургской школы. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проверяет организаторов спортивных занятий.

По данным прокуратуры Северной столицы, инцидент произошел 10 октября во внутреннем дворе школы №181 Центрального района. Учащийся 2008 года рождения, управляя квадроциклом, врезался в металлическую ограду и ударился головой. Мальчика госпитализировали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

В ведомстве отмечают: пострадавший ребенок не имел навыков езды на квадроцикле и не был предварительно проинструктирован.

В прокуратуре добавили, что проводят проверку Центра технического творчества Адмиралтейского района, организовавшего «покатушки».