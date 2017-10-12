Защита Дмитрия Костыгина увидела сходство А1 и депутата Поклонской

История с домашним арестом совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина напоминает невидимую корпоративную войну, начавшуюся с конфликта с одним из собственников онлайн-ретейлера Михаила Васинкевича. Такое мнение высказал адвокат Костыгина, экс-сенатор Константин Добрынин.

По словам адвоката Константина Добрынина, инвестиционная компания А1, представляющая интересы Васинкевича, в течение полутора лет безуспешно пытается атаковать акционеров "Юлмарта", используя в своих интересах различные госорганы и подражая тем самым депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая подобными методами пытается бороться с режиссером Алексеем Учителем и его кинокартиной "Матильда".

Бизнесмен Дмитрий Костыгин был задержан в ночь на 11 октября после обысков в своей квартире в Санкт-Петербурге. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования». По мнению следствия, как председатель совета директоров НАО "Юлмарт" Костыгин предоставил Сбербанку неверные сведения о финансовом положении онлайн-ретейлера "Юлмарт" при открытии кредитной линии на 1 млрд рублей в апреле 2016 года. Смольнинский районный суд Петербурга поместил совладельца "Юлмарта" под домашний арест до 9 декабря. Сам бизнесмен уверен в своей невиновности.

Адвокат Добрынин заявил "Фонтанке", что защита Дмитрия Костыгина с высокой долей вероятности будет обжаловать решение суда о помещении предпринимателя под домашний арест после его анализа. "Очевидно, что до выяснения всех обстоятельств должна была быть применена максимум подписка о невыезде. Нет никаких оснований для того, чтобы инкриминировать нашему доверителю это преступление. Само же обвинение выглядит абсурдно и противоречит формальной логике, а также действительным обстоятельствам, та как ранее Дзержинский суд уже подтвердил, что не было никаких нарушений при выдаче кредита в 1 млрд, и что временный вынужденный невозврат кредита не причиняет банку убыток", – пояснил адвокат.

Более того, Добрынин подчеркнул, что помещение под домашний арест "мешает Дмитрию Костыгину урегулировать гражданско-правовые разногласия со Сбербанком, переговоры по которым продолжались вплоть до вчерашнего задержания".

При этом неопределенной в деле онлайн-ритейлера остается роль еще одного совладельца компании Михаила Васнюкевича (через Donna Union Foundation ему принадлежит 38% кипрской компании Ulmart Holdings ltd). В конце 2015 года Васинкевич разошелся во взглядах на развитие бизнеса с компаньонами, призвав на свою сторону инвестиционную компанию "А1" или как её называют – юридический «спецназ» «Альфа-Групп». Войдя в совет директоров "Юлмарта", "А1" заблокировала принятие стратегических решений в компании. Следом на юрлица компании посыпались банкротные иски.

По мнению защиты Костыгина, возбуждение уголовного дела нельзя расценивать иначе как элемент корпоративного конфликта с группой "А1" и миноритарием во всех смыслах Михаилом Васинкевичем, где Сбербанк вольно или невольно выступает на стороне последних, не стесняясь использовать уголовно-правовое давление.

"Нам понятно желание коллег из "А1" и дальше оставаться в тени, делая вид, что развязанной ими полуторагодовалой корпоративной войны не существует, однако это как минимум нечестно и не отвечает интересам нашего доверителя", – отметил Константин Добрынин. "Мы уверены, что СМИ имеет смысл задать вопросы руководству инвестиционной компании А1 об этой странной, невидимой войне, в которой, как мы видим, пленных не берут и все средства хороши.

Мне "А1" в этой ситуации напоминает Поклонскую, которая всегда ни при чём, однако всем понятно, кто за этим стоит. В самой же компании А1, понятно, эти обвинения отвергают, утверждая, что они не имеет отношения к судебным процессам, – заключил адвокат.